Веласкес след загубата от Залцбург: Ако някой заслужаваше да победи, това беше Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана горд от представянето на своя отбор въпреки загубата с 0:1 от РБ Залцбург в първия мач на "сините" от основната фаза на Лига Европа. Испанският специалист определи двубоя като един от най-добрите за Левски, откакто е начело на тима, и заяви, че според него българският представител е заслужавал поне равенство.

"Откакто съм в клуба, това е един от най-добрите мачове на Левски"

"Представянето бе много добро. Откакто съм в клуба, това е един от най-добрите мачове, които сме изиграли. Ако сложим всичко на масата, за мен нашето представяне бе изключително позитивно. Трябва да отбележим и нивото на съперника. Заслужавахме равенство и ако имаше отбор, който заслужаваше победата, това беше Левски", заяви Веласкес.

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Треньорът обърна внимание и на начина, по който неговият тим е подходил към срещата. Според него "сините" са показали от първата минута желание да играят атакуващо, да доминират, да търсят вратата на съперника и да се опитват да си връщат бързо топката. Именно това поведение е било един от основните позитиви за испанеца.

"Днес играхме на ниво Лига Европа"

"Днес играхме на ниво Лига Европа. Срещу силен отбор показахме от първата минута нашите намерения, опитахме да доминираме, да атакуваме, да гледаме към вратата на противника, опитвахме да отнемаме топката бързо и да ги провокираме да бъркат", добави наставникът.

"Много съм горд с моите играчи, но съм малко разочарован от резултата, защото нашите играчи заслужаваха друг резултат. И, разбира се, огромни благодарности към нашите фенове. След мача те показаха своята оценка за представянето ни със своите аплодисменти", завърши Веласкес.

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