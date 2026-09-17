Експерт за горивата: Колкото повече се стимулира потреблението на дефицитна стока, толкова повече ще расте цената й, това е неправилно

Мерки, които стимулират потреблението, са дълбоко неправилни. Колкото повече се стимулира потреблението на дефицитна стока, толкова повече ще расте цената. Първоначалната отстъпка, която се даде – дали под формата на разплащане в кеш, на отстъпка или ваучер, ще бъде изядена от цената с напредване на времето. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA“ енергийният експерт Цветомир Николов по отношение на високите цени на горивата.

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По думите на експерта най-ефективните мерки са свързани с повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на споделеното пътуване, като ключово значение има прилагането на възможно най-широк набор от мерки за енергийна ефективност. „Тоест, с по-малко количество горива да можем да изпълняваме същата функция, която сме си задали като бизнес или като домакинство”, обясни той.

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„Световните резерви започват да намаляват критично. До момента мярката да се освобождават резерви имаше по-скоро елемент на успокояване на финансовите пазари, отколкото на физическите такива. Американският резерв, например, е стигнал етап, в който неговото допълнително изпразване би било риск за националната сигурност на САЩ. Вторият фактор е, че все още Ормузкият проток продължава да бъде затворен и не се вижда изглед кога ще бъде отворен. Дори да бъде отворен, той трябва да бъде дългосрочно отворен и да има гаранция за търговията”, каза експертът.

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По отношение на високите цени на дизела Николов посочи, че както в света, така и в Европа липсва достатъчно рафинериен капацитет. „Липсват рафинерии, които да могат да покрият цялото потребление на дизел в Европа“, заяви той. По думите му причините за това са много. „Рентабилността на този бизнес с годините ставаше все по-трудна и конкуренцията е огромна. А пък същевременно търсенето на микса от горива, който една рафинерия произвежда, е различен и съответно има интерес към едни горива повече, отколкото към други. Такъв е примерът с керосина и дизела. Съответно тази липса се компенсира с внос от чужбина”, добави Николов.

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