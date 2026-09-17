Светльо Вуцов посочи причината за загубата на Левски от Ред Бул Залцбург

Вратарят на Левски Светослав Вуцов посочи какво не е достигнало на "сините" да победят Ред Бул Залцбург. Отборът на Хулио Веласкес посрещна австрийския гранд на Националния стадион "Васил Левски" в София. През първата част двата тима играха равностойно, но в 37-а минута Харис Табакович откри резултата в полза на "биковете". "Сините" излязоха още по-уверени в шансовете си през втората част, но така и не успяха да намерят път към вратата на Кристиан Завиешицки.

Вуцов говори след загубата на Левски от Ред Бул Залцбург

След края на мача стражът на "сините" посочи основния проблем в играта на футболистите пред него: "Разликата беше това, че не успяхме да реализираме ситуациите, които създавахме пред тяхната врата и това, е имахме малшнас в ситуацията при техния гол да стане рикошет в Кристиан Димитров и топката да се върне в техния нападател и да реализират. Нормално, все пак Ред Бул Залцбург не е случаен отбор. Разчитат много на млади таланти, които са селектирани на много високо ниво. Всяка година са в европейските клубни турнири. В началото се видя някаква разлика, но с течение на мача се отпуснахме и показахме нашата игра и това, което желае треньорът от нас."

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"Това е един опит. Смятам, че изиграхме доста силен мач. Второто полувреме знаехме, че няма какво толкова лошо да се случи. Трябваше да излезем, да погледнем по-смело към тяхната врата, да се опитаме да отнемем някоя топка по-близо до тях и ако можем да накажем някоя тяхна грешка. Не успяхме, но вдигаме главите и смятам, че трябва да сме горди от това, което показахме, защото играхме по-добре в по-голяма част от мача. С течение на мача придобивахме все повече и повече самочувствие, опитахме да налагаме нашия стил на игра и смятам, че се получи всичко", каза още Вуцов.

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