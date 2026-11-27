Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол трудно скри разочарованието си след драматичната загуба с 1:2 от Трабзонспор в Лигата на конференциите. "Червените" поведоха на новия стадион "Българска армия", но допуснаха пълен обрат след попадение в 93-тата минута. Германският специалист похвали футболистите си за представянето, но подчерта, че разликата в индивидуалната класа е оказала решаващо влияние върху крайния резултат.

Гиздол: Бяхме много близо до победата

"Много е трудно да приема резултата, защото бяхме много близо до победата. Не бих бил доволен дори от равенство. Трябва да сме горди от начина, по който се представихме", заяви Гиздол след последния съдийски сигнал.

ЦСКА изигра силен мач срещу турския гранд, като особено впечатляващо беше началото на второто полувреме. "Червените" създадоха няколко отлични възможности да удвоят преднината си, но не успяха да преодолеят Андре Онана. Вместо това Мохамед Салах изравни в 69-ата минута, а Савиоло донесе победата на Трабзонспор в добавеното време.

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"Качеството направи разликата"

Наставникът на ЦСКА беше категоричен, че подобни двубои трябва да послужат като урок на неговите футболисти. "Можем да се поучим от този мач, защото в Европа две грешки са достатъчни, за да бъдем наказани. Каква беше разликата между двата отбора? Качеството", обясни германският специалист.

Гиздол подчерта, че въпреки болезнения развой е видял достатъчно положителни неща в представянето на своя отбор. "Трябва да се учим от такива мачове и да видим нивото, до което трябва да достигнем. С оглед на начина, по който играхме, никой не очакваше да загубим. Но качеството е това, което прави разликата", завърши треньорът на ЦСКА.

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