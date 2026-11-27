ЦСКА беше на крачка от незабравима европейска вечер на новия стадион "Българска армия", но допусна болезнен обрат и загуби с 1:2 от Трабзонспор в четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" изиграха много силни периоди, поведоха и създадоха достатъчно положения за втори гол, но в заключителните минути се огънаха под натиска на турския гранд. Мохамед Салах възстанови равенството, а Савиоло донесе победата на гостите в добавеното време.

Исторически първи гол на новата "Армия" и силен ЦСКА

Вечерта започна с впечатляваща хореография на привържениците, които изпълниха трибуните на новото съоръжение. ЦСКА влезе уверено в двубоя, но първите сериозни положения бяха за гостите. В 16-ата минута попадение на Пол Онуачу не беше зачетено заради засада, а малко по-късно Фьодор Лапоухов спаси почти сигурен гол след удар на нападателя от непосредствена близост.

В 30-ата минута обаче настъпи историческият момент за "червените". След отлична комбинация между Годой и Стефано Сенси италианецът изпрати остра топка в наказателното поле, а Сидни Кабрал я отклони в собствената си врата. Така първото попадение на новата "Българска армия" беше записано като автогол, но това не намали радостта по трибуните.

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ЦСКА пропусна да реши всичко, Салах върна Трабзонспор в мача

Началото на второто полувреме беше изключително силно за футболистите на Маркус Гисдол. Още в 49-ата минута Жоел Цварц получи отлична възможност, но Андре Онана спаси. Секунди по-късно бившият вратар на Манчестър Юнайтед отрази и мощен изстрел на Мартино. Годой също беше близо до попадение, а натискът на ЦСКА създаваше усещането, че вторият гол е въпрос на време.

Вместо това в 69-ата минута Мохамед Салах наказа домакините. Египетската звезда беше изведена сама срещу Лапоухов след подаване на Менди и хладнокръвно изравни за 1:1. След попадението инициативата постепенно премина към Трабзонспор. Лапоухов направи още две ключови спасявания срещу Ескелач и Онуачу, за да запази надеждите на ЦСКА.

Гол в 93-тата минута превърна празника в разочарование

Когато изглеждаше, че двата отбора ще поделят точките, настъпи най-болезненият момент за "червените". В третата минута на добавеното време Сенси загуби топката, гостите организираха бърза атака, а Савиоло стреля от около 15 метра. След лек рикошет в Родригес топката попадна в мрежата за 1:2.

Така ЦСКА остана с празни ръце след мач, в който дълго време изглеждаше способен не просто да вземе точка, а да победи именития си съперник. В класирането ЦСКА остава само с 1 точка на 32-ро място, докато Трабзонспор заема 8-мо място с 9 пункта.

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