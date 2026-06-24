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Ненужен в ЦСКА роден национал ще играе в Турция

24 юни 2026, 17:34 часа 812 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
Ненужен в ЦСКА роден национал ще играе в Турция

Родният национал Илиан Илиев младши, който се оказа ненужен в състава на Христо Янев в ЦСКА, ще продължи кариерата си в Турция. Договорът на халфа с "червените" изтече след края на сезона и той си тръгна от "армейците" като свободен агент. Най-силните спекулации го пращаха обратно в Черно море, където неговият баща Илиан Илиев е треньор, но по всичко личи, че ще продължи кариерата си в южната ни съседка.

Илиан Илиев ще играе в Турция

Според информация на медиите в Турция, следващият клуб на Илиан Илиев младши ще бъде именно в южната ни съседка. Там той ще се състезава за втородивизионния отбор Истанбулспор. През миналия сезон тимът завърши на 11-о място във втрото ниво на турския футбол, като спечели 54 точки от 38 мача, в които записа 13 победи, 13 равенства и 12 загуби. Във втората дивизия на южната ни съседка първите две места осигуряват директна промоция в Суперлигата, третото място изпраща отбора на финален плейоф за промоция, а местата от петото до седмото дават право на участие в 1/4-финален плейоф.

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Илиан Илиев-младши

Илиев изигра 60 мача за ЦСКА

Илиан Илиев младши пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. със свободен трансфер от кипърския Аполон Лимасол. За "червените" записа 60 мача, в които вкара 5 гола и даде 4 асистенции. А в края на последния си сезон като играч на ЦСКА, Илиев спечели Купата на България. Преди това той е играл и за Черно море, Кифисия и Академика Коимбра.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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