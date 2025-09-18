"Няма еуфория в Левски": Веласкес говори преди мегасблъсъка с Лудогорец (ВИДЕО)

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди дербито срещу Лудогорец в петък вечер на стадион "Георги Аспарухов". Треньорът подчерта, че в лагера на "сините" няма еуфория и са здраво стъпили на земята, защото осъзнават, че няколко добри мача не променят нищо в дългосрочен план. Веласкес и неговите възпитаници ще влязат с желание и страст в дербито с Лудогорец, но и с ясното съзнание, че битката за титлата е маратон.

Пресконференцията на Хулио Веласкес преди дербито Левски - Лудогорец

Попитан за това какво се е променило спрямо мача с Лудогорец през пролетта, Веласкес каза: "Не се е променило кой знае какво. Това, което се е случило оттогава, са месеци с доста свършена работа, тренировъчни дни. Не става въпрос за промени, а за развитие. Ситуациите са напълно различни, разбира се. Онзи период няма нищо общо с настоящия. В същото време относно противника - имат промяна на треньорския пост, начина им на игра. Не се е променило със сигурност желанието ни да победим и да направим един силен мач."

На въпрос дали има еуфория у футболистите на Левски, Веласкес каза: "По никакъв начин няма еуфория. Всичко е нормално. Ние сме колектив и посрещаме различните ситуации доста зряло. Повишила се е увереността - от резултатите и тренировъчния процес, но еуфория няма. Би било грешка да допуснем такова нещо. Напротив - стремим се да сме скромни и здраво стъпили. Независимо от това как ще завърши мачът, не се притеснявам за моите футболисти, те са концентрирани."

"Участваме в един маратон, трябва да подхождаме скромно, да работим здраво всеки ден, да търсим начин да се подобряваме, защото това винаги е възможно. Трябва да сме преди всичко концентрирани върху ежедневните си работи и усилия. Тренираме всеки ден не на базата на миналия мач. Изискванията са същите. Горд съм с групата футболисти, с която разполагам. Те се трудят здраво и съм много щастлив от този факт. Всички играчи могат да попаднат в групата за утре, нямаме контузени към този момент."

"Да изпадаш в еуфория след два-три добри мача, за мен говори за посредственост. По същия начин говори и ако след няколко негативни резултата, изпаднеш в дълбок песимизъм. Трябва да има баланс, знаейки, че следващият мач винаги е най-важният. Винаги трябва да влизаме в него с много желание, винаги да се опитваме да виждаме нашите привърженици горди от това, което сме показали на терена. И да се опитаме да печелим всеки мач, разбира се, това е най-важното."

"Знаем колко труден мач ни очаква утре. Наясно съм, че ако си вирнеш малко носа, бързо ти показват къде ти е мястото, така е и в живота, за това концентрирано, скромно и да опитваме всеки ден да сме малко по-добри от предишния. Ще подходим с желание, страст и увереност", каза още Веласкес.

