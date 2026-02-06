Веласкес повдигна завесата около основната дилема в Левски, но и остави една голяма въпросителна

Наставникът на Левски Хулио Веласкес повдигна завесата около една от основните дилеми в игрови план за "сините" през втория полусезон - а именно дали възнамерява да играе едновременно с двамата си централни нападатели Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Специалистът подчерта, че те не могат да играят заедно на терена, защото са с идентичен профил, а това не отговаря на неговата философия за играта на отбора.

Сангаре и Переа няма да играят заедно на терена за Левски

"Много трудно е при мен Переа и Сангаре да играят заедно от първата минута. Не можем да играем с двама еднотипни играчи, защото сме отбор, който се опитва да играе повече в последната четвърт на терена. В крайна сметка футболът е динамична игра и никога не трябва да казваш никога. Конкуренцията е здравословна", заяви Веласкес на пресконференцията преди мача с Ботев Враца.

Кой ще бъде първи избор за атаката на "сините"?

Хуан Переа бе привлечен буквално преди дни, като все пак влезе от пейката в двубоя срещу Лудогорец за Суперкупата на България. Видя се обаче, че двамата повече си пречиха, отколкото да си помагат, а и играта на отбора пострада в заключителните минути, тъй като се скъса връзката между защитата и атаката. Веласкес смята, че Левски се нуждае от футболисти, които да са по-комбинативни в последната четвърт, а със Сангаре и Переа един до друг това няма да стане.

Ясно е, че Веласкес ще разчита на само един нападател на върха на атаката в мачовете на Левски, но това повдига друга голяма въпросителна - кой ще бъде той. Сангаре бе твърд титуляр през пролетта, но не винаги убеждава, че е реализаторът, от който Левски има нужда. Той се отличава с бързина и сериозна физика. Переа обаче се доближава до неговата физика, а може да се каже, че превъзхожда Сангаре в останалите компоненти от играта.

Единствената въпросителна около Переа е това колко бързо ще се сработи с новите си съотборници. Предполага се, че в началото Сангаре ще бъде първи избор за атаката на Левски, докато бившият нападател на Локомотив ще влиза от пейката. Не е изключено обаче в даден момент от сезона Переа да стане титуляр. "Сините" имат и достатъчно натоварена програма - с мачове и за Купата на България, което предполага, че и двамата ще получават шансове като титуляри.

Самият Веласкес е прочут с това, че рядко залага на една и съща стартова единайсеторка и прави чести ротации, което означава, че във всеки мач Левски може да излиза с различен нападател на върха на атаката - в зависимост и от характеристиките на съперника.

