Спряган за Левски и ЦСКА получи кошмарна контузия още на старта на пролетния дял в Първа лига

Новото попълнение на ЦСКА 1948 Бернардо Коуто, което през миналата година бе спряган за трансфер в столичните грандове Левски и ЦСКА, имаше злощастието да се контузи тежко още в дебюта си за тима от Бистрица. Офанзивният полузащитник получи болка в коляното още в самото начало на гостуването на Монтана в Първа лига, като веднага даде знак към скамейката, че трябва да бъде заменен.

Бернардо Коуто получи тежка контузия в дебюта си за ЦСКА 1948

Реакцията на Коуто подсказва, че става въпрос за сериозна контузия. Играчът тепърва ще трябва да премине медицински прегледи, но ако се оправдаят лошите прогнози, той може да е приключил с участието си в Първа лига за сезон 2025/26. Това би било голям удар за ЦСКА 1948, който е в битката за титлата след силно представяне през есента.

Бернардо Коуто пристигна в ЦСКА 1948 от тима на Спартак Варна. През лятото се появиха информации, че тогавашният спортен директор на ЦСКА Пауло Нога е предлагал Коуто на старши треньора Душан Керкез. До трансфер обаче не се стигна, а по-късно се появиха други информации, че Коуто може да премине в Левски. В крайна сметка ЦСКА 1948 привлече младия португалец.

