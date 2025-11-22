Нов мастърклас на Тунчев: Арда писа тройка на ЦСКА 1948 и помогна на Левски

Арда постигна категоричен успех с 3:0 над ЦСКА 1948 в двубой от 16-ия кръг на Първа лига. И трите попадения дойдоха чрез контраатаки - запазената марка на Александър Тунчев. Ветеранът Ивелин Попов откри резултата в 31-вата минута, възползвайки се от пас на Патрик Луан. До почивката бразилският таран бе в основата на още едно попадение - дело на Бирсен Карагерен. В добавеното време завърналият се от контузия Светослав Ковачев намери Антонио Вутов на празна врата, който не сгреши.

Арда разгроми ЦСКА 1948

Така тимът на Иван Стоянов записа трети пореден мач без вкаран гол и без победа, два от които - загуби, и се отдалечи на 5 точки от лидера Левски. "Сините" все още не са изиграли и срещата си от 16-ия кръг. Кърджалийци пък набират скорост. Те заемат осмата позиция с 19 пункта.

Домакините стартираха уверено двубоя. Луан пропусна с глава в 11-ата минута. В средата на полувремето Карагерен последва примера му. "Небесносините" организираха скорострелни контраатаки, което даде резултата в 31-вата минута. Луан бе изведен зад гърба на отбрната и пусна надясно, където Попов стреля с едно. Андре Хофман направи шпагат в опит да изчисти топката, но тя влезе във вратата - 1:0.

Силен мач на Луан

В 37-ата минута титулярният страж на ЦСКА 1948 Петър Маринов получи контузия и бе заменен от Димитър Шейтанов. 180 секунди по-късно Патрил Луан изтърва на празна врата. В 43-тата минута бразилецът се реваншира, като бе в основата на второ попадение. Той открадна топка и комбинира с Шиняшики. Бързоногото крило намери Карагерен, който от близко разстояние се разписа.

След почивката темпото поспадна. Момчетата на Иван Стоянов сякаш нямаха идея как да преодолеят защитата на Арда. И двата отбора имаха претенции към съдийски отсъждания. Тунчев дори получи жълт картон. В 80-ата минута Светослав Ковачев се завърна в игра. Крилото даде асистенция за третия гол в добавеното време, дело на друга резерва - Антонио Вутов.

