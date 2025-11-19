А защо депутатите не се снимат с българските национали по футбол?

Аз не разбирам от футбол. Не съм никакъв специалист, но случайно в потока от новини ми попаднаха няколко отзива след победата на националния ни отбор над Грузия с 2:1 в последен двубой от квалификациите за Световното. Гледам, това са ни първите точки. С тях, без тях - все последни, но реших, че нещо не съм разбрал, и продължих да следя събитията.

Добре, че е Венци, за да им забрани на журналистите!

Новият селекционер на "лъвовете" Александър Димитров (и него не го бях чувал, нали ви казах - не разбирам от футбол, сигурно заради това. Вероятно е много известен и е водил силни отбори) избухна след последния съдийски сигнал. Малко се изненадах, но... Защо пък да не се радва човекът? Явно си е голям успех.

След това пред медиите се появи Венцеслав Стефанов. Е, този вече го знам. Той възхвалява Владимир Путин и периодично прави култови изказвания, които пораждат мемета. Та, този честен и влиятелен бизнесмен, който никога през живота си не е уреждал мач, забрани на журналистите да критикуват президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. (Гонзо, го знам. Мъжко момче е, със завиден интелект, богат речник и мащабно футболно мислене).

Та... Щом чак забраниха да го критикуват, сигурно работи упорито за някоя мижава заплата и едва връзва двата края. Всичко в името на българския футбол! И някакви си там продажни журналя безсрамно го хейтят. Добре ги оправи Венци!

Г-н Георги Иванов е футболен визионер!

За финал, на сцената се появи щастливият Георги Иванов. За пореден път се убедих във визионерските му качества. "Очаквам 2026 година да бъде доста сериозна предвид разговорите с правителството... Само с усилията на Футболния съюз, моите усилия и на моя екип е много трудно да стигнем нивото, което искаме. Не искаме да стигнем Грузия, а Турция и Испания", гласеше част от изказването му.

Браво! Щом работи с правителството, сериозен човек ще да е. А и гоним Испания... Макар и да не разбирам от футбол, проверих, че "Ла Фурия" са №1 в ранглистата на ФИФА. Опитах да видя къде сме ние, но нещо не ми зареди надолу. Слаб ми беше интернетът. Това обаче няма значение. Важното е, че гоним Испания! Тъй като вярвам безрезервно на Гонзо, се убедих, че футболът ни цъфти.

Последният път, когато постигнахме голям спортен успех, какъвто явно е победата над Грузия, съдейки по изказванията, народните представители си направиха една от най-достойни снимки в историята на родния парламентаризъм. Те гордо посрещнаха "сребърните" ни волейболисти, за чийто подвиг на Световното имат особени заслуги. В тази връзка искам да попитам следното:

Кога депутатите ще се снимат и с националите по футбол?

Все пак Георги Иванов работи с правителството! Знам, че е зима. Депутатите може да не изглеждат в най-добрата си форма. Сигурно това е причината. Нормално е да ги е страх да не скрият футболистите, иначе би станал някой гаф...

Майтап, майтап, ама тука прекалих!

ОЩЕ: Не само, че ще говоря против Георги Иванов, но и призовавам за оставката му - мъжкарите си тръгват, когато не изпълнят целите си