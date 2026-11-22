Националният стадион на България не е претърпявал реновация или каквото и да е подобрение през последните над 10 години, като вече търпи критики и от чуждестранни отбори, които са гостували на родните грандове в някои от срещите им от европейските клубни турнири. Обновяването на стадион "Васил Левски" или направата на изцяло нов Национален стадион е вече остаряла тема, която все по-рдко се обсъжда сериозно. Но има нова надежда на хоризонта, тъй като от "Синя София" са внесли доклад до Столичния общински съвет (СОС) за изграждане на нов Национален стадион.

"София е единствената европейска столица без модерен национален стадион"

За това информира Вили Лилков, който е част от "Синя София". Ето какво написа той в публикация в социалните мрежи: "През миналата седмица от "Синя София" подготвихме доклад до СОС за предприемане на действия за изграждане на нов мултифункционален национален стадион на територията на Столична община. Защо? София е единствената европейска столица без модерен национален стадион от най-висок ранг. Това лишава града от десетки милиони евро приходи годишно от спортен, културен и събитиен туризъм и поставя страната в трайна изолация от домакинства на значими международни форуми.

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"Предлагаме да се създаде междуведомствена работна група"

Националният стадион "Васил Левски" е морално, функционално и физически остарял и създава проблеми при провеждане на големи спортни събития, като транспортен колапс и блокиране на градския център, липса на паркоместа и буферни зони за сигурност. Какво предлагаме? Предлагаме да се създаде междуведомствена работна група от представители на Столична община, СОС, МРРБ, БФС и Министерство на младежта и спорта и да се подпише "Меморандум за сътрудничество и общи действия", който ясно да разпредели правата, задълженията и имуществения и финансов принос между държавата и Столична община.

Докладът ни е "отворен" за подпис и подкрепа за всички общински съветници и през следващата седмица ще бъде внесен в СОС за разглеждане в комисии. Дано СОС да вземе положително решение и тогава ще поканим всички отговорни институции към подготовка на Меморандума".

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