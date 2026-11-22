Маурисио Почетино ще дебютира начело на Манчестър Юнайтед в може би най-тежките възможни условия. На "червените дяволи" им предстои гостуване на големия съперник Ливърпул в мач от 11-ия кръг на Висшата лига. И докато мърсисайдци получиха добри новини през седмицата, манчестърци остават с орязан състав. Според "talkSPORT", нито един от контузените в лагера на Ман Юнайтед няма да бъде възстановен за дербито.

Маркъс Рашфорд няма да бъде на линия за Ливърпул

В лазатета на "Олд Трафорд" са Мануел Угарте, Люк Шоу, Карлос Балеба, Бенямин Шешко и Маркъс Рашфорд. Именно Рашфорд можеше да бъде на линия за гостуването на "Анфийлд", но според източника крилото все още не се е възстановило от контузията, която получи в бедрото. Той не е играл от 29 октомври, когато започна като титуляр в Шампионска лига при загубата от Атлетико Мадрид с 0:2. След това той остана резерва при равенството 1:1 с Лийдс Юнайтед от Висшата лига и после не е бил част от групата на "червените дяволи".

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Маурисио Почетино остава с ограничен избор

Така Маурисио Почетино ще остане с ограничен избор за нападението на Манчестър Юнайтед в дебюта си. На линия за аржентинския специалист ще бъдат Матеус Куня, Брайън Мбемо, Амад Диало, Джошуа Зиркзее и младока Шей Лейси. Нито един от тях не е във впечатляваща форма от началото на сезона, но Почетино най-вероятно ще избере трима, които да водят нападението на Ман Юнайтед срещу Ливърпул.

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