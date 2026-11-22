В Бюджет 2027 няма политики, той е числова сметка, която финансира функционирането на държавните системи, без да постига някакви макроикономически цели. Това каза по БНР депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов, бивш финансов министър, санкциониран през 2023 г. от САЩ по Глобалния закон "Магнитски". "Голямото мнозинство, с което Румен Радев дойде на власт, задължава да се инвестира част от този политически капитал в промени, които се вижда, че са необходими. Нищоправенето и просто присъствието в политическите кабинети е загуба на време за останалата част от обществото. Държавата трябва да се развива със стабилни темпове. Струва ми се, че мнозинството на "Прогресивна България" (ПБ) не може да уплътни властта, не може да раздвижи държавната машина убедително в правилна посока". Още: Пиар рекорди: Състезанието за бюджетите в кабинета на Радев

Защо, ако сме във фискална криза, разходите растат

Той отбеляза, че разходите по националния бюджет растат с 2,5 милиарда евро:"Първо - не е задължително да растат, ако се твърди, че имаме тежка фискална криза. За да пораснат с 2,5 млрд. евро, се предлагат данък "Свръхпечалба", увеличаване на данъците за бизнеса по отношение на личното потребление, облагането на ваучерите за храна, максимален осигурителен доход и осигурителните прагове по различните категории професии се променят.

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И всичко това - с каква цел?". Сегашната сметка, освен че не изпълнява никакви сериозни политически цели, няма и никакви буфери, изтъкна бившият финансов министър: Още: Депутат на Радев повдигна завесата какви мащабни съкращения готвят в държавния апарат

Надценени приходи и липса на буфери

"Приходите са надценени - няма абсолютно никакъв начин да дойдат 800 млн. от данък "Свръхпечалба", особено от секторите, за които е предвиден. В разходната част няма никакви буфери, ако възникне някаква природна или международна криза". Горанов посочи, че ГЕРБ ще подкрепи заявената от управляващата тема за концесиониране на определени инфраструктурни обекти. "Можеха поне да вземат решенията от кабинета "Желязков", в което бяха изброени и заявени от решения на правителството обектите, които биха могли да бъдат подложени на концесия и в последствие - изградени. Поне да го прегледат, ако имат друго виждане, да го преразгледат, пререшат и да започнат нещо да правят. Уви, това не се случва". Още: Рецесия, обедняване и наливане на бензин в огъня: Владо Панев с критики към властта и Бюджет 2027