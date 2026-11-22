Смяната на собствеността в Левски беше една от най-големите новини за българския футбол през годината. Легендата на "сините" Наско Сираков предаде мажоритарния пакет акции на бизнесмена Атанас Бостанджиев, който има възможността да инвестира значително по-големи суми в клуба. Но подробности около сделката така и не бяха разкрити, като все още не се знае срещу каква сума Сираков се е разделил с акциите. От сдружение "Левски на Левскарите" зададоха именно този и още неудобни въпроси на бившия собственик на "сините".

"Така приключи период, за който всеки от нас има своята оценка"

Ето какво написаха от "Левски на Левскарите" в социалните мрежи: "Уважаеми левскари, изминаха два месеца, откакто новата власт на "Герена" встъпи официално в длъжност, а бившият мажоритарен собственик беше преформатиран в "почетен президент" на синекурна длъжност. Така приключи период, за който всеки от нас има своята оценка, но който остави твърде много въпроси без отговор. Предвид особените обстоятелства, при които г-н Сираков стана мажоритарен собственик, както и противоречивите му позиции и решения по време на неговото "управление", настояваме за "гарантираната" от него "пълна прозрачност".

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"Хората отделяха от хляба си и от хляба на децата"

Г-н Сираков, време е да дадете ясни публични отговори: Каква сума получихте Вие лично за мажоритарния пакет акции на Левски?; Ще излезете ли с името си, за да потвърдите или отречете, че сте взел 15 милиона евро за тях?; Ще отделите ли поне малка част от тези средства за клуба, спасен от привържениците си, или всичко ще отиде за лични и семейни нужди?

Хората отделяха от хляба си и от хляба на децата си, за да спасят "Левски", който Вие продадохте за пари. Левскарите имат право да знаят!" От сдружението припомнят още как смяната на собственици е довела Левски близо до фалит и тогава не ръководните фактори, а самите фенове спасяват клуба.

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