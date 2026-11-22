Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен буквално изравни със земята един от другите пилоти. Става въпрос за Джордж Ръсел, с когото се сблъскаха по време на третата свободна тренировка за Гран При на Лас Вегас. След това пилотът на Мерцедес отправи сериозна критика към нидерландеца, заявявайки: "Няма просто да приема някой да ме прецаква по този начин и да се държи, сякаш е по-голям и по-добър от всички останали. Някой трябва да се изправи срещу този човек."

Верстапен отговори на Ръсел по категоричен начин

Двамата се наредиха на първа редица за старта на неделната надпревара и водеха ожесточена битка за победата, преди Ръсел да сгреши и да катастрофира две обиколки преди края. Така Верстапен се поздрави с четвъртата си победа в последните шест състезания, докато британецът финишира девети. Така разликата между двамата в класирането нарасна на 40 точки. След края на надпреварата Верстапен беше попитан за коментарите на Ръсел и по никакъв начин не се спести в оценката си.

ОЩЕ: В рекордно Гран при на Лас Вегас: Макс Верстапен взе четвърта победа в шест състезания

Той каза: "Въпросът е, че той говори много край пистата. И честно казано, на мен това не ми пречи, защото той е толкова под моето ниво, че за мен няма никакъв смисъл да се опитвам да му се противопоставям. Така че не ме притеснява. А днес кармата беше к****. Честно казано, беше фантастично, когато погледнах в огледалото и видях какво се случва (когато Ръсел катастрофира - бел. ред.). Помислих си: "Фантастично, денят ми става все по-добър." И, разбира се, когато след това пресякох финалната линия на първо място, денят ми беше съвършен."

ОЩЕ: Официално: ФИА връща емблематичните V8 двигатели след критиките към новите болиди