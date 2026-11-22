Певицата и актриса Майли Сайръс се е омъжила за партньора си Макс Морандо на церемония в Калифорния, предават ДПА и БТА, като цитират медийни съобщения. Според тях сред гостите на частната церемония са били бащата на певицата Били Рей Сайръс и партньорката му Лиз Хърли. Вестник “Дейли мейл“ съобщи, че церемонията се е състояла в курорт в Палм Спрингс, който преди е бил собственост на Франк Синатра. Майли Сайръс е носила бяла рокля, а гостите са спазили определения дрескод и са били облечени в черно. Преди връзката си с Морандо, Майли Сайръс излизаше с попзвездата Ник Джонас и певеца Коди Симпсън, се казва в публикациите. Още: Семейството на Майли Сайръс става още по-голямо с ново попълнение (СНИМКИ)

Тя беше омъжена за актьора Лиъм Хемсуърт. Сключиха брак през 2018 г., няколко месеца след като загубиха дома си в Малибу в резултат на горски пожар в Калифорния. Разделиха през следващата година, като разводът беше финализиран през януари 2020 г., припомня ДПА. Певицата и актрисата стана известна с ролята си в сериала „Хана Монтана". Кръстницата на Сайръс е Доли Партън. След края на сериала „Хана Монтана“, Майли Сайръс се отдаде на музикална кариера, като спечели три награди „Грами“ и едно отличие БРИТ. Сред хитовете й са Wrecking Ball, Flowers, Party In The USA. Още: Номер 10: Майли Сайръс обяви новия си албум