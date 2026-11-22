Има мачове, в които всичко върви накриво, дори когато си един от най-великите играчи в историята. В събота вечер отборът на Лионел Меси - Интер Маями, изигра първия мач от плейофите в първия кръг от Купата на МЛС срещу Колумбъс Крю - среща, която се превърна в кошмар за отбора от Флорида. Загубил с 0:3 у дома и останал с 10 души на терена в 36-ата минута, Маями дори можеше да загуби своя аржентински капитан точно преди почивката след момент на раздразнение.

Лионел Меси изпусна нервите си

Докато се готвеше да изпълни хвърляне от аут, Лионел Меси хвърли топката право в главата на Гонсало Тапия, който отбеляза два гола за Колумбъс Крю. Въпреки този нетипичен за аржентинеца жест, съдията реши да му покаже само жълт картон както на него, така и на Тапия. Много зрители сметнаха, че наказанието е било прекалено леко, като смятаха, че номер 10 на Маями е трябвало да бъде изгонен. Каквото и да е положението, клубът от Флорида е изправен пред трудна битка за класиране в следващия кръг на плейофите, като трябва да навакса пасив от три гола като гост срещу Колумбъс Крю следващата събота.

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Lionel Messi drilled Gonzalo Tapia in the head with this throw-in https://t.co/TEwPTFvMSK — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 22, 2026

След края на мача треньорът на Колумбъс Лоран Куртоа подкрепи мнението, че Меси е трябвало да получи червен картон. Той заяви: "Всички знаят, че това беше нещо повече от жълт картон." Треньорът на Крю добави, че цялата ситуация е "тъжна", когато беше попитан дали смята, че Мейджър Лийг Сокър трябва да преразгледа инцидента. Тапия, който отбеляза два гола за победата на своя тим, не коментира решението на съдията. Той заяви: "Това е игрална ситуация в мача. Не знам дали е червен картон, но не съм съдия, за да го кажа. Нека остане така."

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