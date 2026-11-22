Измина повече от десетилетие, откакто Пеп Гуардиола сложи край на своя изпълнен с трофеи престой начело на Байерн Мюнхен. Оттогава испанският треньор се радва на още един изключително успешен период в Англия с Манчестър Сити, но все още пази невероятно топли спомени от престоя си на "Алианц Арена". В интервю за списание "Бундеслига Магазин" трикратният шампион на Германия сподели спомени за престоя си в Байерн, разкри какво му липсва най-много в германския футбол и изрази мнението си за работата на бившия му възпитаник Венсан Компани начело на баварците.

Гуардиола даде оценка за работата на Венсан Компани начело на Байерн

Компани беше капитан на Манчестър Сити през по-голяма част от престоя на Гуардиола начело. След това той се върна в белгийския Андерлехт, където започна и треньорската си кариера. След кратък престой в Бърнли бившият защитник пое Байерн Мюнхен и сега е един от водещите отбори в света, разпознаван с атакуващия си стил. Относно работата на Компани, Гуардиола заяви:

"Очевидно сега имам повече време да следя отново Бундеслигата - и по-специално Байерн с Венсан Компани начело. Той беше мой капитан в Манчестър Сити. Много ми помогна, когато поех Сити, и още тогава личеше, че ще стане велик треньор. Невероятно съм щастлив, че е тук, в Бундеслигата. Спомням си, когато за първи път дойдох в Байерн, Франц Бекенбауер ми каза по време на вечеря: "Пеп, тук единственото, което трябва да правиш, е да печелиш. В Байерн Мюнхен нещата са толкова прости." Това е манталитета на този клуб, но Венсан не просто печели мачове - важно е и как играе отборът му. Играта е атрактивна, фантастична и е удоволствие да я гледаш."

ОЩЕ: Пеп Гуардиола взе решение за офертата на САЩ да стане национален селекционер

"Тук намерих това, за което бях мечтал"

След това испанският специалист си спомни за престоя на "Алианц Арена": "Времето ни в Мюнхен беше най-хубавото за нас като семейство. Децата ни бяха на пет, девет и 12 години. Тогава бяхме всички заедно. Днес те се свързват с мама и татко чрез мобилните си телефони или в социалните мрежи. Тук намерих това, за което бях мечтал. Байерн Мюнхен винаги се представя добре, независимо кой е треньорът, кои са играчите или кой е треньорският щаб. Това е изключителен клуб. Научих толкова много в Бундеслигата - как се атакува в Германия и как се защитава. Беше невероятно преживяване и съм много благодарен за всичко, което научих."

ОЩЕ: "Той прави футбола по-добър": Гуардиола изрази възхищението си към Юрген Клоп