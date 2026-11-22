След като прекараха седмици без да знаят колко билети ще получи за феновете си, в Левски не останаха доволни от това, което Олимпик Марсилия отпусна на "сините" за гостуването им в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Бройката е под задължителните 5%, които са определени от УЕФА и от "Герена" сезираха европейската футболна централа. Това обявиха от Левски чрез публикация в социалните мрежи.

Левски: "Нашият клуб настоява за ясна официална позиция"

Ето какво написаха от Левски: "ПФК Левски информира, че е сезирал УЕФА относно процедурата по разпределение на билетите за "сините" фенове за гостуването в Марсилия. Наясно сме, че отпуснатата малка квота пропуски създаде огромни затруднения за нашите привърженици, тъй като много от тях вече имат предварително резервирани полети и хотели. Нашият клуб настоява за ясна официална позиция защо правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, не е било приложено.

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Левски има 7 точки в Лига Европа

Изискваме отговори и възможни решения, като същевременно призоваваме да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на нашите привърженици във Франция". В публикацията от Левски са оставили и линк към пълното съобщение, което са написали до УЕФА. В Лига Европа "сините" спечелиха 7 точки от първите си 4 мача в основната фаза - 2 победи, 1 равен и 1 загуба. Това ги поставя на 10-о място във временното класиране Освен гостуването на Марсилия, за тях предстоят още домакинство на Лилестрьом, домакинство на Милан и гостуване на Съндерланд.

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