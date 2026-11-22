По традиция в неделния ден спортът предлага голямо изобилие. Българският футбол обещава три много интересни сблъсъка. А в световния ще можем да наблюдаваме интригуващи дербита. Финалните турнири на ATP тениса напредват. Сблъсъците във волейбола и баскетбола са не по-малко пленяващи. А програмата ни е подготвила още моторни спортове, зимни спортове, американски футбол, хокей на лед, голф и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

11:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, Евроспорт 1

11:50 Мото 3: Гран при на Португалия, Макс спорт 2

13:00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1

13:00 Футбол: Първа лига, Ботев Враца - ЦСКА 1948, Диема спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Билбао - Баскония, Диема спорт 2

13:15 Мото 2: Гран при на Португалия, Макс спорт 2

13:30 Футбол: Серия А, Ювентус - Венеция, Макс спорт 3

13:30 Волейбол: Драгоман - Левски, БНТ 3

14:00 Футбол: Чемпиъншип, Бърнли - Блекбърн, Нова спорт

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, Енерги - Херта Берлин, Диема спорт 3

14:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, Евроспорт 1

14:40 Колокрос: Трофей на Беринген, Евроспорт 2

15:00 Moto GP, Гран при на Португалия, Макс спорт 2

15:00 Футбол: Ла Лига, Барселона - Виляреал, Макс спорт 4

15:30 Футбол: Първа лига, Левски - Локомотив София, Диема спорт

15:30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1

16:00 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1

16:00 Футбол: Серия А, Болоня - Удинезе, Макс спорт 3

16:00 Футбол: Висша лига, Хълс Сити - Брайтън, Диема спорт 2

16:00 Футбол: Лига 1, ФК Париж - Анже, Нова спорт

16:30 Футбол: Бундеслига, Аугсбург - Майнц 05, Диема спорт 3

16:45 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1

17:15 Футбол: Ла Лига, расинг Сантандер - Реал Сосиедад, Макс спорт 4

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса: Валенсия - Рио Бреоган, Нова спорт

18:00 Футбол: Първа лига, Ботев Пловдив - ЦСКА, Диема спорт

18:30 Футбол: Висша лига, Ливърпул - Манчестър Юнайтед, Диема спорт 2

18:30 Футбол: Бундеслига, Вердер Бремен - Хамбургер, Диема спорт 3

18:45 Волейбол: Пирин - ЦСКА, Max One

19:00 Волейбол: Серия А1, Лубе - Порденоне, Макс спорт 2

19:00 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1

19:00 Футбол: Серия А, Милан - Фрозиноне, Макс спорт 3

19:30 Футбол: Ла Лига, Осасуна - Малага, Макс спорт 4

20:00 Голф: PGА тур, Евроспорт 2

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Реал Мадрид - Ховентуд, Нова спорт

21:00 Американски футбол: НФЛ, Детройт - Тампа Бей, Макс спорт 2

21:45 Футбол: Серия А, Аталанта - Интер, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Марсилия - Льо Ман, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Ла Лига, Хетафе - Атлетико Мадрид, Макс спорт 4

22:30 Баскетбол: НБА, Атланта - Детройт, Диема спорт

23:20 Американски футбол: НФЛ, Ню Йорк - Джаксънвил, Макс спорт 2

01:00 Баскетбол: НБА, Маями - Оклахома, Диема спорт 3

02:00 Хокей на лед: НХЛ, Далас - Питсбърг, Макс спорт 1