По традиция в неделния ден спортът предлага голямо изобилие. Българският футбол обещава три много интересни сблъсъка. А в световния ще можем да наблюдаваме интригуващи дербита. Финалните турнири на ATP тениса напредват. Сблъсъците във волейбола и баскетбола са не по-малко пленяващи. А програмата ни е подготвила още моторни спортове, зимни спортове, американски футбол, хокей на лед, голф и други.
Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес
11:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, Евроспорт 1
11:50 Мото 3: Гран при на Португалия, Макс спорт 2
13:00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1
13:00 Футбол: Първа лига, Ботев Враца - ЦСКА 1948, Диема спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Билбао - Баскония, Диема спорт 2
13:15 Мото 2: Гран при на Португалия, Макс спорт 2
13:30 Футбол: Серия А, Ювентус - Венеция, Макс спорт 3
13:30 Волейбол: Драгоман - Левски, БНТ 3
14:00 Футбол: Чемпиъншип, Бърнли - Блекбърн, Нова спорт
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, Енерги - Херта Берлин, Диема спорт 3
14:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, Евроспорт 1
14:40 Колокрос: Трофей на Беринген, Евроспорт 2
15:00 Moto GP, Гран при на Португалия, Макс спорт 2
15:00 Футбол: Ла Лига, Барселона - Виляреал, Макс спорт 4
15:30 Футбол: Първа лига, Левски - Локомотив София, Диема спорт
15:30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1
16:00 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1
16:00 Футбол: Серия А, Болоня - Удинезе, Макс спорт 3
16:00 Футбол: Висша лига, Хълс Сити - Брайтън, Диема спорт 2
16:00 Футбол: Лига 1, ФК Париж - Анже, Нова спорт
16:30 Футбол: Бундеслига, Аугсбург - Майнц 05, Диема спорт 3
16:45 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1
17:15 Футбол: Ла Лига, расинг Сантандер - Реал Сосиедад, Макс спорт 4
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса: Валенсия - Рио Бреоган, Нова спорт
18:00 Футбол: Първа лига, Ботев Пловдив - ЦСКА, Диема спорт
18:30 Футбол: Висша лига, Ливърпул - Манчестър Юнайтед, Диема спорт 2
18:30 Футбол: Бундеслига, Вердер Бремен - Хамбургер, Диема спорт 3
18:45 Волейбол: Пирин - ЦСКА, Max One
19:00 Волейбол: Серия А1, Лубе - Порденоне, Макс спорт 2
19:00 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1
19:00 Футбол: Серия А, Милан - Фрозиноне, Макс спорт 3
19:30 Футбол: Ла Лига, Осасуна - Малага, Макс спорт 4
20:00 Голф: PGА тур, Евроспорт 2
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Реал Мадрид - Ховентуд, Нова спорт
21:00 Американски футбол: НФЛ, Детройт - Тампа Бей, Макс спорт 2
21:45 Футбол: Серия А, Аталанта - Интер, Макс спорт 3
21:45 Футбол: Лига 1, Марсилия - Льо Ман, Диема спорт 2
22:00 Футбол: Ла Лига, Хетафе - Атлетико Мадрид, Макс спорт 4
22:30 Баскетбол: НБА, Атланта - Детройт, Диема спорт
23:20 Американски футбол: НФЛ, Ню Йорк - Джаксънвил, Макс спорт 2
01:00 Баскетбол: НБА, Маями - Оклахома, Диема спорт 3
02:00 Хокей на лед: НХЛ, Далас - Питсбърг, Макс спорт 1