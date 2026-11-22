Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка с Владимир Путин в своята социална мрежа Truth Social. Надписът към нея е повече от показателен: "Моят приятел" и показва двамата как се ръкуват в Шъджън, Китай, почти прегърнати, а лицето на Путин показва задоволството на диктатора.

Тръмп публикува и поредица от други кадри от събитието, на които позира със Си Дзинпин, както и групови снимки. На една от снимките е показан как слиза от самолета при пристигането си в Китай, а на стълбите го чака Си Дзинпин, за да го приветства. Кадърът също носи надпис: "Приятели".

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Тръмп не е пропуснал и колаж със срещата в Ялта през 1945 г. между Уинстън Чърчил, Франклин Рузвелт и Йосиф Сталин в опит да демонстрира значението на събитието от Шънджън, макар както вече многократно бе анализирано от видяното на него, резултатите сега да бяха значително по-скромни, а ново прекрояване на света на практика да не се състоя. Припомняме, че европейските лидери отхвърлиха паралелите с конференцията в Ялта, а германският канцлер Фридрих Мерц определи срещата в Китай просто като "възможност за снимки", подчертавайки, че Европа няма да позволи външни сили отново да чертаят разделителни линии на континента. В САЩ също се чуха критики не само от демократите, но и от републиканци в Сената, които напомниха, че Русия и Китай не са приятели на САЩ.

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