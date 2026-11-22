Пияна майка катастрофира с три деца в колата, избяга и ги остави в смачканите останки. Автомобилът излязъл от пътя, преминал през тротоара и се врязал в масивна метална ограда, дрегерът отчел 1,6 промила алкохол Тежка катастрофа с щастлив край се е разминала без пострадали в Бавария, след като пияна шофьорка изгубила контрол над автомобила си, блъснала се в метална ограда и избягала от мястото на инцидента, оставяйки три деца и още един пътник в катастрофиралата кола, съобщават медии в Германия, цитирани от бТВ. Инцидентът е станал в събота вечерта около 21:30 ч. в района на Раублинг-Райшенхарт, близо до Розенхайм. Жената, за която се предполага, че е на около 35 години, управлявала Volkswagen, когато при завой изгубила контрол над автомобила. Още: Пияна-заляна зад волана на мощен джип При удара блъснала и контейнер, а предната част на автомобила останала частично увиснала във въздуха.

Върнала се на местопроишествието

В купето били блокирани три деца на около 10-годишна възраст. По данни на полицията две от тях вероятно са деца на шофьорката, а третото е дете на нейна позната. В автомобила останал и пътникът на предната седалка, за когото също се съобщава, че е бил в нетрезво състояние. Още: Блъснала друга кола: Хванаха пияна шофьорка Вместо да помогне на децата и да изчака пристигането на спасителните екипи, жената напуснала местопроизшествието. Малко по-късно обаче се върнала и била посрещната от полицаите, които вече я очаквали. При проверката дрегерът отчел стойност над 1,6 промила алкохол. Шофьорката била отведена в полицейското управление, където ѝ била взета кръвна проба за допълнително изследване. По чудо при катастрофата никой не е пострадал. Полицията продължава работата по случая, като засега не са съобщени точната възраст на жената и всички обстоятелства около инцидента. Още: Обвиниха младата жена, хваната с близо 2 промила и катастрофирала на Околовръстното