Как иранската "Ос на съпротивата" се издигна отново от пепелта

Докато продължава да се развива петмесечната война на Съединените щати с Иран, способността на Техеран да продължава да нанася удари по САЩ и техните съюзници се оказа изненада за много стратези и анализатори. В продължение на месеци Вашингтон и Израел периодично нанасяха въздушни удари по Ислямската република, ликвидирайки голяма част от нейното висше ръководство. И все пак Иран и регионалните му съюзници се оказаха удивително упорити.

„Хизбула“ остава заплаха въпреки ожесточената кампания на Израел в Южен Ливан. Подкрепяните от Иран иракски милиции атакуваха нефтената и газовата инфраструктура в Персийския залив, а хутите в Йемен подновиха кампанията си срещу търговски кораби в Червено море.

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Погрешната теория на САЩ и Израел

Всъщност устойчивостта както на Ислямската република, така и на нейните партньори, въпреки години на очевидни неуспехи, сочи към фундаментален пропуск в мисленето, довело до конфликта. При започването на кампанията срещу Иран в края на февруари Съединените щати и Израел се основаваха на теория, прокарвана от години от американските привърженици на смяна на режима и израелските стратези - като нанесе удари по икономиката на Ислямската република, нейното ръководство, оръжейните съоръжения и основните линии за снабдяване с военна сила и икономически санкции, Вашингтон би могъл фатално да подкопае иранския режим. По този начин той би нанесъл и решителен удар по съюзниците на режима.

Според теорията, ако се отсече главата на октопода в Техеран, групите от „Оста на съпротивата“ – многобройните пипала на октопода – също ще се изсушат и ще умрат, пише Foreign Affairs в свой обширен анализ за иранските проксита в Близкия изток.

Преди две десетилетия военна кампания, мотивирана от така наречената „доктрина на октопода“, може би би дала резултат. Тогава отношенията между Иран и неговите съюзници бяха по-малко сложни, като оръжията, технологиите и ноу-хау се пренасочваха изцяло през Техеран. Но тази ос вече не е организирана като проста система с лесно разпознаваеми слаби места. Днес тя по-скоро прилича на гъста, взаимосвързана, самовъзпроизвеждаща се мрежа, в която знанията, ресурсите и дори вземането на решения могат да се обединяват на много различни места едновременно. Когато лидер бъде убит, производствен обект или склад бъде бомбардиран, или линия за снабдяване бъде прекъсната, различните групи, които са въвлечени, се адаптират, като бързо заменят убития лидер, запълват пропуските в техническите знания, необходими за производството на оръжия, и възстановяват линиите за снабдяване по алтернативни маршрути.

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Именно тази все по-сложна и гъвкава структура е позволила на съюзниците на Иран да се адаптират през годините след атаката на „Хамас“ в Израел на 7 октомври. Дори след опустошителните удари на Израел срещу „Хамас“ и „Хизбула“ по време на войната в Ивицата Газа и срива на режима на Башар Асад в Сирия, дори и след мащабната въздушна кампания на САЩ и Израел срещу Иран тази пролет – "Оста" остана до голяма степен непокътната.

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В резултат на това Вашингтон вече не може да разчита на обичайния си набор от средства – ескалиране на политическия натиск, санкции и военни удари. Пълното поражение на Иран и групите от „Оста“ вероятно е недостижимо, но ограничаването на заплахата, която те представляват, все още е възможно. За да се постигне това, Съединените щати ще трябва да разработят по-всеобхватна регионална стратегия, насочена към справяне със сложните международни военни, финансови и научни мрежи, които в момента поддържат иранската мощ. Вашингтон трябва сега да обмисли ограничаване на влиянието на Иран и евентуално сключване на споразумения с него и с най-мощните му недържавни съюзници. И трябва да направи всичко необходимо, за да ограничи разпространението на евтината технология, използвана в оръжейните системи, проектирани от Иран и използвани от „Оста“, включително чрез сътрудничество с Китай.

Този подход може да не задоволи онези американски лидери, които изискват гръмка победа в Близкия изток. Но той има много по-големи шансове за успех от сегашната стратегия да се атакува Иран отново и отново с надеждата, че Ислямската република и мрежата ѝ от съюзници в крайна сметка ще се срутят, пишат в анализа си трима автори на геополитическото издание.

Историята на "Оста на съпротивата": от разпръснати местни бунтовници до солидна мрежа

Преди 20 години групите, известни днес като „Оста на съпротивата“, бяха предимно местни бунтовници, които използваха тактиките и технологиите на партизаните от ХХ век. Под ръководството на Иран „Хизбула“ се превърна в значима сила в ливанската политика и в мощен противник на Израел, чиято инвазия през 2006 г. тя отблъсна, използвайки запас от примитивни ракети с малък обсег и дронове иранско производство. Наред с Иран, тя оказа подкрепа и на „Хамас“, която все още не контролираше Газа.

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Хутите по това време бяха малка бунтовническа група, укриваща се в пещери в северната част на Йемен, и им предстояха още няколко години, преди да получат значителна подкрепа от Техеран.

Ирански агенти и агенти на „Хизбула“ току-що бяха започнали да обучават иракски шиитски групи, воюващи срещу американските сили в Ирак, като ги учеха как да организират бунтовнически клетки, да използват леко стрелково оръжие като АК-47 и ракетни пускови устройства, както и да изработват бомби за поставяне край пътищата.

През изминалите десетилетия Иранската революционна гвардия (КГИР) разработи стратегия за привеждане на способностите на тези и други групи в съответствие с изискванията на XXI век. Бъдещите членове на „Оста“ първо преминават основно обучение - както в Иран, така и все по-често на територии, контролирани от други групи от мрежата. Групите, които се доказват на бойното поле, получават по-модерно оръжие, включително еднопосочни атакуващи дронове, които са по-примитивни от използваните от самия Иран „Шахед-136“, но въпреки това са способни да поразяват цели, намиращи се далеч от щабовете им.

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Например поне от 2025 г. насам Техеран осигурява на групите от „Ислямската съпротива в Ирак“ постоянен приток от дроновете „Шахед-101“ и „Шахед-107“, използвани през последните шест месеца за нанасяне на удари по американски военни бази и инфраструктурата на държавите от Персийския залив. На малък брой доверени групи се преподава как да произвеждат собствено оръжие, предимно дронове, от части, които сами внасят. Днес „Хамас“, „Хизбула“ и хутите могат да произвеждат и да пускат в действие свои собствени дронове за еднопосочни атаки, като ги изстрелват срещу цели на разстояние до 2500 км.

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Чрез внимателно усъвършенстване на организационните им способности КГИР превърна тези групи от бунтовници, действащи на клетъчно ниво, в организации с висока оперативна способност. "Хамас", "Хизбула" и хутите са съставили свои собствени списъци с контрабандисти, бизнесмени, търговци и инженери за набавяне и производство на оръжия. Въпреки че за външни наблюдатели тези групи може да изглеждат само слабо взаимосвързани, с течение на времето те са започнали да изпълняват функциите на военнопромишлените бази на богати и мощни държави.

САЩ вече не може да разчитат само на политически натиск, санкции и военни удари

Групите от "Оста" са изградили преки връзки помежду си, както и с други влиятелни държавни и недържавни субекти, благодарение на иранските обучения. През 2010 г. например цялото документирано обучение на „Хизбула“ по управление на дронове се проведе в Иран и бе ръководено от ирански инструктори. Към 2015 г. „Хизбула“ вече беше започнала да организира курсове за обучение на други групи като „Хамас“, хутите и иракските милиции. Според доклад на Century International - към 2026 г. хутите обучаваха сомалийската групировка „Ал-Шабаб“, свързана с „Ал-Кайда“, как да пилотира обикновени дронове в тренировъчни бази в Йемен, а заедно с агенти на КГИР вероятно обучават судански ислямистки фракции как да конструират дронове за еднопосочни атаки в бази в Судан.

В продължение на няколко години усилията на КГИР за изграждане на капацитет, изглежда, даваха резултати. Между 2011 и 2023 г. „Хизбула“ играеше все по-важна роля в подкрепата на съюзническия на Иран режим на Асад в гражданската война в Сирия, като зае значително присъствие във военни бази из цялата страна заедно с Иранската революционна гвардия и се радваше на постоянен приток на оръжие и друга материална подкрепа от Иран. Подкрепяните от Иран милиции в Ирак помогнаха за отблъскването на „Ислямска държава“ (ИДИЛ) в Ирак и Сирия и установиха силно присъствие в рамките на иракския държавен апарат за сигурност. Хутите поеха контрола над северозападната част на Йемен, а военният и политическият контрол на „Хамас“ над Газа се засили.

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7 октомври 2023: унищожени ли бяха наистина прокситата на Иран?

След това настъпи 7 октомври 2023 г. Атаката на „Хамас“ срещу Израел имаше огромни последици за съюзниците на Иран в региона и, в крайна сметка, за самия Иран. „Хамас“ беше на практика унищожен, заедно с голяма част от Газа, в резултат на израелския отговор. През септември 2024 г. Израел нанесе удари по ливанската столица Бейрут, при които загина генералният секретар на „Хизбула“ Хасан Насрала, както и голяма част от висшето командване на организацията. По-късно същата година, докато Иран и „Хизбула“ намалиха подкрепата си и се съсредоточиха върху собственото си оцеляване, офанзива на бунтовниците доведе до срива на режима на Асад в Сирия. След това, по време на 12-дневната война през юни 2025 г., Съединените щати и Израел нанесоха вълни от удари срещу Иран, за които лидерите и на двете страни заявиха, че са унищожили противовъздушната отбрана на Ислямската република и способността ѝ да извършва ракетни атаки и нападения с дронове. Месеци по-късно израелски удар уби редица висши лидери на хутите в Йемен, включително главния командир на програмите за дронове и ракети на групировката. Израелски официални лица, заедно с някои американски представители, бяха убедени, че Иран и регионалните му съюзници са в необратим упадък.

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И все пак, по-малко от година по-късно, изглежда, че те са се възстановили. В отговор на операция „Епична ярост“ на САЩ срещу Иран започна мащабна кампания от удари с дронове и ракети срещу инфраструктурата в Персийския залив и американските военни обекти в Близкия изток. Иракските милиции нанесоха стотици удари с дронове и ракети срещу американски военни бази в Ирак и Йордания, както и вълни от атаки срещу държавите от Персийския залив.

След израелската сухопътна инвазия през март „Хизбула“ организира по-силна от очакваното отбрана на Южен Ливан. И година след като хутите се съгласиха да прекратят атаките срещу американски търговски кораби – ход, който администрацията на Доналд Тръмп прие като знак, че групата е била победена – те възобновиха атаките срещу кораби, преминаващи през Червено море, налагайки де факто блокада на саудитските пристанища по протежение на водния път. Бунтовниците също така атакуваха саудитската енергийна инфраструктура за първи път, откакто посредническото примирие на ООН сложи край на гражданската война в Йемен през 2022 г.

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Възраждането и грешните прогнози на САЩ и Израел

Американските и израелските прогнози за поражението на Иран и „Оста“ не отчетоха важна промяна в начина, по който Техеран и неговите съюзници организират своите военни и организационни способности. Докато военното и технологичното ноу-хау някога бяха концентрирани в рамките на Революционната гвардия, оттогава насам те са се вградили в една много по-разпръсната и взаимосвързана екосистема. Дори в началото на 2025 г., след пораженията в Ивицата Газа, Ливан и Сирия, и след като администрацията на Тръмп определи хутите като чуждестранна терористична организация, Иран и групите от „Оста“ успяха бързо да се възстановят и да възобновят арсеналите си, като се възползваха от разнообразните бази от знания и вериги за доставки, които бяха разработили през последните 15 години.

Най-ясното доказателство за тази промяна се състои в начина, по който няколко от групите, действащи като проксита на Иран, се въоръжават в момента. Когато през 2024 г. от Foreign Affairs започват да разследват как хутите се въоръжават, американски и европейски официални лица многократно са казвали пред изданието, че основният източник на арсенала на групата са оръжия, внесени с контрабанда от Иран в Йемен - с традиционни дървени платноходни кораби. Но към този момент хутите вече бяха започнали да произвеждат свои собствени оръжия, като използваха вериги за доставки, толкова сложни, колкото местните и глобалните търговски маршрути, които пресичат Червено море и Индийския океан.

Американски и израелски официални лица също бяха предположили, че по-голямата част от оръжията на „Хизбула“ идват от Иран и че срутването на режима на Асад в Сирия ще прекъсне важен канал за доставки на оръжия. Но „Хизбула“, подобно на хутите, беше изградила алтернативни вериги за доставки. Арестът през 2024 г. на агент на „Хизбула“, за когото се установи, че е използвал множество фиктивни фирми в Испания и Германия за реекспорт на части за дронове към Ливан, трябваше да предизвика тревога във Вашингтон и Израел, че структурите за снабдяване на групировката се променят. Месеци преди падането на режима на Асад агентът се е опитвал да транспортира до 2000 двигателя – достатъчно, за да възстанови флота от дронове на „Хизбула“, както се оценяваше преди 2023 г.

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Иран и неговите съюзници все още се занимават с контрабанда и по старомодния начин. Тези нови вериги за доставки, при които частите се транспортират поотделно по целия свят и се сглобяват в близост до мястото на употреба, са полезни и за неутрализиране на друга важна стратегия на САЩ за противодействие на Иран и неговите проксита - санкциите и включването в списъците за тероризъм, които заплашват с наказателни мерки лица, заподозрени в сътрудничество с групи, включени в тези списъци. В началото на този век тези инструменти бяха полезни за борбата срещу разпространението на оръжия, тъй като САЩ и техните съюзници контролираха по-голямата част от износа, търговските маршрути и финансовите мрежи, необходими за закупуването и транспортирането на оръжия и високотехнологични промишлени стоки.

Ролята на Китай

До средата на първото десетилетие на 21. век САЩ и техните съюзници успяваха да забавят развитието на иранската програма за безпилотни летателни апарати, като налагаха санкции срещу лица и компании, заподозрени в доставка на части за Техеран. През 2009 г. например германските власти арестуваха група ирански бизнесмени, които се опитваха да изпратят двигатели за дронове в Иран, представяйки ги за двигатели за джет ски. Днес обаче китайските производители произвеждат междинните продукти, необходими за изграждането на безпилотни летателни апарати, във все по-голям мащаб и на все по-ниска цена. Китай не ограничава продажбата на много от частите, използвани за производството на въоръжени дронове, тъй като, според Пекин, те са предназначени за граждански цели. В много случаи страната отказва да предприеме собствени наказателни мерки срещу китайски фирми, които са били санкционирани от САЩ за продажбата им по тази причина. Днес китайски и ирански копия на тези предполагаеми двигатели за джет ски захранват руските и иранските операции с дронове в Украйна и Близкия изток.

Използвайки китайски търговски уебсайтове като Alibaba, Иран и групите от „Оста“ могат да сглобят „Абабил-Т“ – исторически най-използваният дрон във флота на „Оста на съпротивата“ – от лесно достъпни части от китайски произход за около 1500 долара. Всичко, от което „Хизбула“ се нуждае, за да се сдобие и да модифицира FPV дроновете, които използва за атакуване на Израелските отбранителни сили от началото на 2026 г., е кредитна карта, достъп до обучителни видеоклипове в YouTube и малко производствен усет.

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Ключовите точки, които имат значение за разпространението на дроновете, не са под контрола на САЩ.

Огромният обем на световната търговия прави почти невъзможно дори за държави с големи ресурси да проследяват тези пратки от Китай. В повечето случаи частите се закупуват от анонимни фиктивни компании, често регистрирани в т.нар. юрисдикции с тайна на собствеността - места, където местните закони позволяват учредяването на компании без публично разкриване на собствениците, и се транспортират в някои от петте до шестте милиона контейнера, които ежедневно плават в открито море. Контейнерите се разтоварват и приемат в търговски центрове, които дават предимство на улесняването на търговската дейност пред проверката на товарите или спазването на санкциите. Когато фиктивните компании бъдат санкционирани, собствениците им просто ги закриват и регистрират нови.

Иран и неговите съюзници все още се занимават с контрабанда и по старомодния начин. Техеран има дългогодишна практика в доставката на оръжие по море до съюзнически групи - както чрез контрабандисти в малки лодки, така и със собствения си флот от контейнеровози. Отскоро страната си сътрудничи с мрежа от съмнителни международни бизнесмени, за да изгради „сенчест флот“ от кораби, които са още по-трудни за проследяване от западните власти. Например една мрежа от товарни кораби редовно изключва бордовите си системи за автоматична идентификация в Оманския залив, преди да предприеме т.нар. „тъмни курсове“ към иранското пристанище Шахид Раджаи, като включва системите отново едва след като корабите са преминали Ормузкия проток.

Много от тези кораби са превозвали неидентифицирани товари до Сирия преди падането на режима на Асад и продължават да доставят пратки до пристанища в Йемен, контролирани от хутите. Корабите са свързани, чрез фиктивни компании, със сирийски бизнесмен, който многократно е бил подлаган на санкции за превоз на петрол и пари за Иран и „Хизбула“.

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Междувременно иранските държавни кораби наскоро се завърнаха в Средиземно море, след като избягваха региона между 2023 и 2025 г., като редовно акостираха в либийски пристанища. Израелски и либийски изследователи са стигнали до заключението, че ирански материали в момента се превозват от Либия към съюзниците на Техеран в Ливан, Судан и потенциално в Ивицата Газа. И дори при новото правителство на Ахмед ал-Шараа в Сирия, което се е ангажирало да предотврати трансфера на оръжие, трансграничният контрабанден внос в Ливан все още се осъществява по сирийски пътища и пристанища. Взети заедно, тези непрекъснато развиващи се снабдителни вериги и взаимоотношения са допринесли за превръщането на мрежата от регионални съюзници на Иран в сложна и изключително адаптивна мрежа от участници.

Какви са ходовете на САЩ?

Новата реалност на „Оста“ изисква нова стратегия. Един по-обещаващ подход за неутрализиране на заплахата, представлявана от Иран и неговите съюзници, трябва първо да признае, че разчитането само на военна сила и икономическа война ще доведе единствено до повтарящи се цикли на конфликти, които биха могли да въвлекат Съединените щати в поредната война с неопределен край в Близкия изток, смятат авторите от Foreign Affairs.

Като алтернатива Вашингтон би могъл да хвърли предпазливостта на вятъра и да възприеме стратегията на Иранската революционна гвардия, като изгради своя собствена мрежа от държавни и недържавни участници, които да се борят срещу „Оста“ от името на Съединените щати. Само че обучението на групите да разработват и използват собствено оръжие би било трудна задача и би било свързано със сериозни рискове. Предвид неравномерните резултати на САЩ при укрепването на конвенционалните сили на съюзническите държави и склонността им да се отказват от държавни и недържавни съюзници, веднага щом те престанат да служат на целите на Вашингтон, опитът да се направи това, отново би могъл да има катастрофални последствия.

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Каквото и решение да вземе по отношение на „Оста на съпротивата“, Вашингтон ще се сблъска с трудности при овладяването на разпространението на модерни оръжия, които могат да бъдат произведени самостоятелно от части, достъпни на пазара. Съединените щати може и да са все още най-развитата икономика в света, но ключовите точки, които имат значение за разпространението на дронове, не са под техен контрол. Китай засега няма особени причини да помага на Вашингтон да ограничи закупуването на части за дронове от въоръжени групи. Пекин обаче е загрижен за заплахата, която дроновете представляват за собствената му вътрешна сигурност, а транзитни центрове като Обединените арабски емирства, които отдавна си затваряха очите, може би променят мнението си, след като по-рано тази година преживяха вълни от дронове „Шахед-136“. Многостранна инициатива за подобряване на проследяването на компоненти с двойна употреба и договорени санкции за прехвърлянето им към недържавни въоръжени групи би могла да ограничи способността на въоръжените групи да създават големи арсенали от дронове в бъдеще.

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Правилният подход ще съчетае всички тези усилия, като се избягва този вид теория, която се е провалила в миналото. Това, което Вашингтон не може да направи, е да върне времето назад. Надеждата за срив на Иран и неговите съюзници в региона няма да бъде достатъчна, за да се унищожи тази все още мощна мрежа. Необходими са нови идеи.

Източник: Foreign Affairs