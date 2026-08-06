План на Иран: Затваря Ормузкия проток за вражески държави, ще събира такси от останалите

Предложеният от Иран и Оман план за транзит през Ормузкия проток е в голяма степен неизпълним. Това твърдят източници от корабоплавателната индустрия. Според плана, Техеран иска да таксува 5–7% от стойността на товара за преминаване, но плащането на тези такси може да наруши американските санкции и да анулира покритието по застраховките за военен риск, оставяйки собствениците на кораби изложени на сериозни правни и финансови рискове.

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По-рано стана ясно, че Иран и Оман обсъждат постепенна замяна на сегашните северни и южни транспортни коридори в Ормузкия пролив с един централен коридор. Според предложението корабите първоначално биха влизали през северния коридор близо до Иран и излизали през южния коридор близо до Оман. След преходен период целият трафик би се преместил към централния коридор, като Иран управлява входящия трафик, а Иран и Оман съвместно управляват изходящия трафик. Таксите за транзит биха се базирали на предоставените услуги, като застраховане и екологични услуги, вместо на фиксиран процент от стойността на товара, предава иранската информационна агенция Fars.

Какво предвижда новият законопроект?

Според друга информация, проектозаконът за новите правила вече се разглежда в парламента на Иран. С него ще се въведат нови правила както за Ормузския пролив, така и за целия Персийски залив. Предвижда се забрана за преминаване на кораби от САЩ, Израел и други „вражески държави“ през пролива, забрана за всички товари, свързани с Израел, военни или цивилни. Освен това ще бъдат блокирани кораби или товари, замесени в действия срещу Иран и партньорите му. Предвижда се и отказ за преминаване на държави или лица, които са навредили на Иран, докато те не платят компенсация. Според агенция Fars ще бъдат въведени и глоби до 20% от стойността на товара за нарушения.

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Изпълнението на плана ще бъде поверено на правителството и въоръжените сили на Иран с отговорност за контрол на навигацията, наблюдение на трафика, сигурност и опазване на околната среда. Предложението все още се разглежда и не е прието, уточнява иранската държавна агенция. Този план обаче едва ли ще бъде приет от САЩ и Доналд Тръмп, като не се изключва подновяване на мащабните военни действия.

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Американският президент вече веднъж отмени планирани мащабни бомбардировки срещу електроцентрали и инфраструктурни обекти, но предупреди, че тази опция стои на масата, ако не бъде постигнато мирно споразумение с Техеран.