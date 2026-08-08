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ЦСКА 1948 отложи първата победа на Любо Пенев - "майсторите" от Бистрица се залепиха зад Левски!

08 август 2026, 20:58 часа 1505 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦСКА 1948 отложи първата победа на Любо Пенев - "майсторите" от Бистрица се залепиха зад Левски!

ЦСКА 1948 победи Локомотив София с 3:1 като гост в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. "Червените" отказаха Любослав Пенев от първа победа начело на "железничарите", и то с множество промени в състава си спрямо равенството срещу Панатинайкос в Атина по-рано през седмицата. Франко даде аванс на гостите в началото на втората част, а Фредерик удвои в 73-ата минута, преди Спас Делев да върне един гол четири минути по-късно. В края на мача Фредерик вкара втори гол, за да сложи точка на спора.

ЦСКА 1948 победи Локомотив София и излезе втори в класирането

Локомотив беше по-активният отбор през първата част, но Алекс Божев се справи с ударите на Спас Делев, Красимир Станоев и Георги Минчев. Домакините направиха и серия от пропуски, като Димитър Костадинов не успя да преодолее младия вратар от добра позиция. ЦСКА 1948 отговори с възможности пред Елиас Франко и Мамаду Диало, но почивката дойде при нулево равенство.

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Локомотив София - ЦСКА 1948

Гостите поведоха в 53-тата минута. Петър Витанов проби по левия фланг и центрира, Мартин Величков не успя да се намеси, а Елиас Франко отбеляза с глава на празна врата. В 73-тата минута груба грешка на Величков доведе и до втори гол. Стражът на Локомотив опита да изчисти топката, но я изпрати в тялото на Фредерик Масиел, след което тя се озова в мрежата.

Само четири минути по-късно домакините се върнаха в срещата. Адил Тауи центрира отдясно, а Спас Делев се измъкна от защитата и с точен удар с глава намали на 1:2. Малко след това Марк-Емилио Папазов стреля опасно покрай вратата, а в ответната атака Величков спаси удар на Атанас Илиев. В самия край на срещата Фредерик се разписа за втори път, за да оформи крайното 3:1 в полза на ЦСКА 1948.

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Така отборът на Александър Александров излезе на втора позиция с актив от 10 точки - на два пункта зад лидера Левски, който в петък победи Локомотив Пловдив. Локомотив София е 10-ти с 2 точки.

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Локомотив София ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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