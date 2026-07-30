Спортинг му постави клауза от 45 милиона, Англия го отхвърли: Кой е новият португалец в Левски?

Левски привлече десния защитник Хевертон Сириако Сантос, който подписа договор със "сините" до лятото на 2028 година. Зад името на 25-годишния португалец от бразилски произход стои любопитна кариера - от големите очаквания в академията на Спортинг до трудна адаптация в английския футбол. Роден е в бразилския град Сао Матеус, но още като дете се установява в Португалия. През 2011 година, когато е на 10, влиза в школата на Спортинг и преминава през всички възрастови формации на лисабонския гранд.

Хевертон - от Спортинг и клауза за 45 млн. евро до неуспешен престой в КПР

През март 2019 година подписва първия си професионален договор. Тогава Спортинг поставя в контракта му освобождаваща клауза на стойност 45 милиона евро. Тази сума не е реална оценка на младия защитник, а обичайна защитна практика за португалските клубове, но все пак показва надеждите, които са били възлагани на него.

Хевертон записва над 50 мача за отбора до 23 години и втория състав на "лъвовете", но така и не дебютира официално за представителния тим. През лятото на 2022 година участва в предсезонната подготовка на първия отбор, след което преминава в Ещрела Амадора. Спортинг запазва 50% от правата му.

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Именно в Ещрела идва най-силният период в кариерата му. Хевертон помага на отбора да спечели промоция за португалския елит, а през сезон 2023/24 записва 29 шампионатни участия. Представянето му привлича вниманието на Куинс Парк Рейнджърс, който го взима като свободен агент.

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Преминаването в Чемпиъншип обаче не се развива според очакванията. Бразилецът изиграва само шест мача в първенството, а треньорът Марти Сифуентес първоначално го използва като дясно крило, за да улесни адаптацията му към по-интензивния английски футбол.

Само седем месеца след пристигането си Хевертон е преотстъпен на Витория Гимараеш. Португалският клуб има възможност да го откупи за около два милиона евро, но не я използва. Следва още един наем – в Жил Висенте, за който през миналия сезон записва 33 мача във всички турнири.

Хевертон пристига в Левски като атлетичен и универсален футболист, способен да покрива целия десен фланг, а освен това може да играе и по левия фланг. Именно това търси и Веласкес - играчи, които могат да се адаптират в различни зони на терена.

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