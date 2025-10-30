Официално: ЦСКА обяви кой е новият изпълнителен директор на клуба!

Ръководството на ЦСКА обяви името на новия изпълнителен директор на клуба. Става въпрос за бившия председател на Управителния съвет на Ботев Враца Вангел Вангелов. Той наследява на поста Радослав Златков, който онзи ден хвърли оставка и напусна „червените“. В последния месец Вангелов бе в ролята на консултант към ръководните структури при „червените“. Очакваше се овакантеният пост да бъде зает от Ангел Борисов, но в крайна сметка босовете са решили да се доверят на бившия състезател по борба.

Вангел Вангелов бе председател на УС на Ботев Враца между 2021-ва и 2025-та. Преди около месец той започна работа в ЦСКА като консултира ръководството по редица въпроси. Той също така бе с основна роля за стабилизирането на оперативните процеси при „червените“.

Вангел Вангелов наследява Радослав Златков

„Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА. С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на „армейския“ тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена“.

„Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес. Той е роден на 20 септември 1982 г. и притежава магистърска степен от Национална спортна академия „Васил Левски“. Кариерата му е тясно свързана със спорта – Вангелов е бивш национален състезател по борба, а впоследствие и член на УС на Българската федерация по борба“.

„Ръководния си опит във футбола натрупва като председател на УС на Ботев (Враца) в периода 2021-2025 г. Вангелов има и успешен собствен бизнес. През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба“.

„Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия. ЦСКА желае на Вангел Вангелов успехи и много поводи за удовлетворение начело на най-титулувания български клуб!“, се казва в съобщението на ЦСКА.

