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Официално: ЦСКА привлече бивш футболист на Интер

24 юни 2026, 18:10 часа 657 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Официално: ЦСКА привлече бивш футболист на Интер

Бившият футболист на Интер Стефано Сенси вече официално е собственост на ЦСКА. При "червените" италианецът пристига от кипърския Анортозис. А договорът, който подписа с тях е за 2 години. Сенси е и второто официално ново попълнение на ЦСКА, след като "армейците" привлякоха вече бившия нападател на Локомотив Пловдив Жоел Цварц. Трансфера на Стефано Сенси беше обявен с публикация в социалните мрежи на клуба.

ЦСКА: "Той ще носи фланелката с номер 8"

Ето какво написаха от ЦСКА за привличането на Стефано Сенси: "Добре дошъл, Стефано Сенси! Италианският полузащитник пристига при „армейците“ от кипърския Анортозис и подписа договор за две години, превръщайки се във второто ново попълнение на тима през летния трансферен прозорец. Той ще носи фланелката с номер 8. 30-годишният халф има впечатляваща визитка. Сенси е двукратен шампион на Италия и двукратен носител на Суперкупата на страната с Интер, а също така е записал 9 мача и 3 гола за националния отбор на Италия. Добре дошъл в ЦСКА, Стефано! Пожелаваме ти много успехи, голове и трофеи с червената фланелка!"

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Стефано Сенси е изиграл над 300 мача в своята кариера

Стефано Сенси започна професионалната си кариера в Италия преди повече от 10 години. В родината си той игра за Сан Марино, Чезена, Сасуоло, Интер, Сампдория и Монца. Той остана без отбор за кратко, след което кипърският Анортозис го привлече през лятото на 2025г. В кариерата си той е записал 303 мача на най-високо ниво, в които е вкарал 36 гола и е дал 27 асистенции.

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ЦСКА Летен трансферен прозорец Стефано Сенси
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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