Официално: Левски представи нов защитник!

Ръководството на Левски представи официално поредното ново попълнение на „сините“. Става въпрос за испанския ляв бек Алекс Сентейес. Крайният бранител пристигна днес в София, за да подпише своя договор с българския шампион, след което да бъде представен пред феновете. Договорът на Сентейес със столичани е до лятото на 2029 година.

Алекс Сентейес подписа с Левски до лятото на 2029-та

Трансферът на юношата на Валенсия в българския шампион бе обявен още преди няколко дни, но футболистът получи допълнително почивка, тъй като бе играл с тима си Алмерия плейоф за влизане в Ла Лига, който в крайна сметка бе загубен от Малага. Сентейес идва като свободен агент в Левски, след като изтече договорът му с Алмерия.

Левият защитник е играл за втория тим на Валенсия, за португалския Фамаликао и за Алмерия, за който има 122 мача и 6 гола. Той има мачове за националния отбор на Испания до 17 и 19 години, като във втория тим е играл под ръководството на сегашния селекционер на Испания Луис де ла Фуенте.

Алекс Сентейес ще играе със „синята“ фланелка с номер 20.

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