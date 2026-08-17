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Македонски анализ: Македонците не живеят по-зле от българите

17 август 2026, 13:39 часа 613 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
Македонски анализ: Македонците не живеят по-зле от българите

В свой анализ за македонската медия "Плюс Инфо" Бранко Героски изглежда се опитва да оправдае политиката на Християн Мицкоски и твърди, че съществуват фалшиви анализи за омаловажаване на положителните икономически показатели в Северна Македония. "Бих приел критики, че анализът ми крие методологични слабости, че е непълен и може би недостатъчно прецизен. Твърдя обаче, че той е много по-реалистичен от фалшивите анализи, с които някои медии защитават пропагандната теза, че македонските граждани изобщо не се възползват от положителното икономическо развитие и че животът у нас продължава да е по-лош, отколкото в Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина и България", коментира героски, но твърди, че това не е вярно.

Средната брутна заплата: В България е по-добра

Той говори и за показател на средната брутна работна заплата, като посочва, че в Северна Македония тя е около 1210 евро, докато в Сърбия през май е била 163 470 динара, приблизително 1390 евро.

"В Черна гора средната брутна заплата през юни 2026 г. е била 1237 евро. В Албания през първото тримесечие средната месечна брутна заплата е била 90 119 лека, или приблизително 970 евро по валутния курс към този момент. България е над Северна Македония със средна брутна заплата от около 1400 евро, докато Хърватия вече е далеч напред: средната брутна заплата там през май е била 2178 евро. В Босна и Херцеговина средната брутна заплата през април е била 2618 конвертируеми марки, или приблизително 1339 евро", посочва още Героски. ОЩЕ: В Македония: Какви са шансовете на България, която има финансови затруднения, изобщо да организира "Евровизия"

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Сърбия Християн Мицкоски Северна Македония средна брутна заплата
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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