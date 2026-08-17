Уникално: Божидар Саръбоюков можеше да е европейски медалист и във високия скок

Божидар Саръбоюков добави още един голям успех към впечатляващата си 2026 година, след като спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българинът се нареди трети с 8.26 метра, но любопитна сметка показва, че той има резултат за медал и в друга дисциплина. Става въпрос за високия скок, където топ 3 се затваряше на 2.27 метра.

Топ 3 във високия скок в Бирмингам се затвори под личния резултат на Саръбоюков

Европейски шампион на висок скок стана италианската звезда Джанмарко Тамбери с 2.32 м, а след него се наредиха Олег Дорошчук с 2.30 м и Матео Сиоли с 2.27 метра. През зимата Божидар участва за забавление във високия скок на Националния шампионат в зала, скачайки невероятните 2.28 метра, и то без да се е готвил специфично за тази дисциплина. С този резултат той щеше да вземе бронз в Бирмингам.

Така Саръбоюков можеше да има два европейски медала от едно първенство – единият в основната му дисциплина, а другият във високия скок. Българинът обаче предпочита да се концентрира изцяло върху дългия скок, където експертите смятат, че Саръбоюков има потенциал да счупи световния рекорд, недокосван от 35 години.

Иначе през 2026 година Божидар Саръбоюков спечели и световен бронз по време на шампионата в зала в Торун. И там Саръбоюков можеше да вземе медал във високия скок, а даже и да стане световен шампион. Българинът може да се представя успешно и в тройния скок, като често участва и в тази дисциплина като част от подготовката си.