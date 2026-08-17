Отиде да види вулкана Етна: Мълния порази американски турист

Тридесетгодишен американски турист беше ударен от мълния в неделя вечерта на вулкана Етна и почина в болница „Каницаро“ в Катания, предаде италианската информационна агенция ANSA. Американецът се е изкачвал на вулкана през ограничена зона, когато е ударила гръмотевична буря. Спасен около 20:00 часа, когато вече е бил в тежко състояние, той е откаран по спешност в болницата, но пристига мъртъв.

Етна наскоро беше сцена на зрелищни изригвания, които привлякоха много туристи към най-високия действащ вулкан в Европа. ОЩЕ: Остава затворено летището в Катания на остров Сицилия

Друг турист също загина по подобен начин

В Алто Адидже, на Пиц Старлекс, друг турист е намерен мъртъв от екипа на планинската спасителна служба. Възможно е той също да е бил ударен от мълния по време на спускането.

За щастие четирима испански туристи, които бяха блокирани в неделя на връх Колменьоне, в района на Лальо (Комо), поради силна гръмотевична буря, ударила района, са спасени.

Спасителните операции бяха особено трудни поради силните ветрове и дъжд.

Очаква се Италия да види още гръмотевични бури, както и спад в температурите в много региони през следващите дни, тъй като петата брутална гореща вълна в страната отшумява. ОЩЕ: В разгара на сезона: Пети ден летището в Катания е затворено