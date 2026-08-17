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Артета след боя над Сити: Това е стандартът за нас – впечатлен съм от начина, по който играхме!

17 август 2026, 13:57 часа 421 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Артета след боя над Сити: Това е стандартът за нас – впечатлен съм от начина, по който играхме!

Мениджърът на Арсенал Микел Артета смята, че футболистите на „топчиите“ са задали стандарта, към който трябва да се придържа отборът през новия сезон, при победата срещу Манчестър Сити в мача за „Къмюнити Шийлд“. „Артилеристите“ постигнаха категоричен успех с 3:0 срещу големия си съперник в битката за титлата през миналата кампания във Висшата лига, а испанският специалист заяви, че е останал доволен от представянето на играчите си.

Арсенал сгази Сити с класическото 3:0

„Говорихме за желанието, което имаме в началото на сезона и че искаме да покажем на себе си колко много го желаем. Със сигурност видях много позитивни неща срещу силен опонент. Всичко се дължи на подготовката ни през лятото, на решенията, които момчетата взеха след Световното първенство - да продължат да се подготвят, да дойдат рано и да бъдат част от това“, каза Микел Артета, цитиран от ESPN.

Това беше 18-и успех за Арсенал в „Къмюнити Шийлд“, с който тимът остава на второто място по трофеи от надпреварата - единствено след Манчестър Юнайтед, който е с 21.

„Наистина искахме да спечелим тази надпревара, защото това е нещо, което заслужихме през миналата година – шанс да играем срещу Сити тук. Много съм впечатлен от начина, по който се представихме. Това е стандартът за нас. Ако продължим на това ниво съм сигурен, че ще бъдем изключително конкурентоспособни“, добави испанецът.

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Арсенал

Артета също така призова Висшата лига да позволи на отборите да включват по-широки състави през идния сезон, след като му се наложи да остави нападателите Габриел Мартинели, Итън Нуанери и Габриел Жезус извън групата си за двубоя срещу Манчестър Сити.

„Опитвам се да накарам Висшата лига и клубовете да разширят броя футболисти, които можем да имаме, особено полевите играчи, защото играем все повече мачове и натоварването е нереално. Да не дадеш шанс на тези играчи да бъдат тук и да участват не е справедливо, защото може би се нуждаем от техните качества, а те не могат да са тук. Просто е жалко. Това е най-трудната част от работата“, обясни наставникът на лондончани.

Арсенал ще започне защитата на титлата си в английското първенство като домакин срещу новака Ковънтри Сити в петък от 22:00 часа българско време.

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Манчестър Сити Арсенал Микел Артета Къмюнити Шийлд
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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