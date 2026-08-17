Най-накрая: Барселона осъществи трансфера на годината

Барселона осъществи най-големия трансфер за тази година. Каталунците ще привлекат Родри от Манчестър Сити срещу 76 милиона евро. Носителят на Златната топка за 2024 г. беше на косъм от трансфер в Реал Мадрид, но когато Барселона прояви интерес, той избра "блаугранас". Трансферът все още не е официален, но е съвсем близо. Медицинските прегледи на Родри в каталунския гигант вече са насрочени.

Родри избра Барселона пред Реал Мадрид

Трансферната сага с Родри се очератава една от най-големите през последните години. В началото на лятото само слуховете го свързваха с Реал Мадрид, но след като спечели наградата за най-добър играч на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, "кралете" наистина проявиха интерес към него. Според някои източници Родри дори се е бил разбрал с "белите" за личните си условия, но след това и Барселона се намеси. Когато каталунците проявиха интерес, испанецът избра тях. Манчестър Сити отхвърли първите две оферти на Барселона, но прие третата.

Още: Шампионът Арсенал протяга ръка към изхвърлен от Ливърпул

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: RODRI TO BARCELONA, HERE WE GO! 💥



Deal agreed for Spanish midfielder to join Barça from Man City, all done for the former Ballon d’Or.



Green light from Man City to last Barcelona bid.



More follows. 💣 pic.twitter.com/ECs2v6HIHX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Барселона плаща 76 милиона евро за Родри

Италианският журналист Фабрицо Романо вече даде своето прословуто "Here we go" за трансфера на Родри в Барселона. Това означава, че сделката все още не е официална, но е много близо и е въпрос на време и дребни детайли да бъде сключена окончателно. Според Романо, Родри е получил позволение да пътува за Бараселона и да премине медицинските си прегледи още преди трансферът да е официален. Каталунците ще платят на Манчестър Сити трансферна сума в размер на 60 милиона евро, а останалите 16 са под формата на бонуси. Договорът на Родри с Барселона ще бъде до 2030 г.

Още: Сеск Фабрегас набеляза трансферен провал от Челси за Шампионска лига