Най-накрая: Барселона осъществи трансфера на годината

Барселона осъществи най-големия трансфер за тази година. Каталунците ще привлекат Родри от Манчестър Сити срещу 76 милиона евро. Носителят на Златната топка за 2024 г. беше на косъм от трансфер в Реал Мадрид, но когато Барселона прояви интерес, той избра "блаугранас". Трансферът все още не е официален, но е съвсем близо. Медицинските прегледи на Родри в каталунския гигант вече са насрочени.
Родри избра Барселона пред Реал Мадрид
Трансферната сага с Родри се очератава една от най-големите през последните години. В началото на лятото само слуховете го свързваха с Реал Мадрид, но след като спечели наградата за най-добър играч на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, "кралете" наистина проявиха интерес към него. Според някои източници Родри дори се е бил разбрал с "белите" за личните си условия, но след това и Барселона се намеси. Когато каталунците проявиха интерес, испанецът избра тях. Манчестър Сити отхвърли първите две оферти на Барселона, но прие третата.
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🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: RODRI TO BARCELONA, HERE WE GO! 💥— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026
Deal agreed for Spanish midfielder to join Barça from Man City, all done for the former Ballon d’Or.
Green light from Man City to last Barcelona bid.
More follows. 💣 pic.twitter.com/ECs2v6HIHX
Барселона плаща 76 милиона евро за Родри
Италианският журналист Фабрицо Романо вече даде своето прословуто "Here we go" за трансфера на Родри в Барселона. Това означава, че сделката все още не е официална, но е много близо и е въпрос на време и дребни детайли да бъде сключена окончателно. Според Романо, Родри е получил позволение да пътува за Бараселона и да премине медицинските си прегледи още преди трансферът да е официален. Каталунците ще платят на Манчестър Сити трансферна сума в размер на 60 милиона евро, а останалите 16 са под формата на бонуси. Договорът на Родри с Барселона ще бъде до 2030 г.
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