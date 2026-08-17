Мрежа от сенките: Русия е изградила 10 тайни бази за дронове, от които може да удари НАТО (СНИМКИ)

Русия е построила и разширила най-малко 10 военни бази по границите си с Украйна и Беларус, предназначени за изстрелване на голям брой нови дронове с реактивни двигатели, с цел систематично да изтощи и пробие украинската противовъздушна отбрана. Но не само - обектите са на разстояние, от което може да се осъществи въздушно нападение срещу страни членки на НАТО, показва разследване на британското издание The Telegraph, което посочва, че полската столица Варшава е в обхвата на безпилотните летателни апарати.
59 релсови катапулта заменят пистите за изстрелване
Медията е направила анализ на сателитни снимки, изтекли документи и данни от разузнавателната компания DroneSec. Така журналисти и военни анализатори идентифицират 59 механични направляващи релси за изстрелване по границите с Украйна и Беларус. Тези релсови катапулти заменят пистите и позволяват бързо изстрелване на тежки дронове от места, намиращи се в близост до линията на контакт.
Russia has built 10 drone bases with at least 59 new launch rails along its borders with Ukraine and Belarus, according to a Telegraph investigation using leaked documents and satellite imagery. Around 20 extended rails appear capable of launching Russia’s latest long-range… pic.twitter.com/OzusWAPMk2— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2026
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Най-малко 20 от тези релси за изстрелване са с удължена конструкция. Експертите твърдят, че те са предназначени за изстрелване на нови високоскоростни реактивни варианти на дронове с голям обсег. Напоследък Русия атакува все повече Украйна с дронове "Шахед" (руската версия "Геран") с реактивни двигатели, защото те са много по-трудни за прехващане от страна на противовъздушната отбрана.
Някои от центровете са създадени чрез преустройство на съществуващи военни бази и граждански летища, докато други обекти са построени изцяло от нулата в селски райони.
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Москва се готви за продължителна и по-интензивна въздушна война
Експертите оценяват, че мащабът на разширяването на инфраструктурата за съхранение показва, че Москва се подготвя за продължителна и по-интензивна въздушна кампания. Само в една от базите са идентифицирани съоръжения за съхранение, способни да поемат едновременно над 1000 атакуващи дрона. В редица обекти все още продължава изграждането на допълнителни стартови позиции.
⚡️ BREAKING: Russia has built secret bases for launching jet-powered drones capable of reaching NATO countries— NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026
According to The Telegraph, at least 59 new launch rails have been identified along Russia’s borders with Belarus and Ukraine.
The Kremlin may also be considering… pic.twitter.com/yPZ4qE2jJO
Дроновете се доставят директно до стартовите площадки от руски военни заводи, включително производствения клъстер в специалната икономическа зона „Алабуга“ в Република Татарстан, която по време на войната често става обект на украински нападения.
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Според изтекли документи новите варианти на руски дронове, известни като „Геран-4“ и „Геран-5“, са оборудвани с реактивни двигатели, могат да носят усъвършенствана бойна глава от 90 килограма и да се движат със значително по-високи скорости, което намалява ефективността на украинските мобилни огневи групи.
Освен това военното разузнаване на Украйна предупреди, че Русия оборудва дроновете „Геран“ с ракети „въздух-въздух“, за да атакува украински самолети, участващи в прехващането на въздушни средства над големи градове.
Руските дронове могат да достигнат Варшава
Кремъл „значително е разширил“ мрежата си от дронове, за да „атакува Украйна и да изложи държавите от НАТО на риск от подобни атаки“, твърди изпълнителният директор и основател на DroneSec Майк Монник, който е анализирал сателитни снимки.
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Russia has established drone bases within striking distance of NATO targets.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 17, 2026
The Russian military has set up at least ten secret bases equipped with launchers for long-range drones along the borders with Ukraine and Belarus, *The Telegraph* reports.
Investigations have… pic.twitter.com/NjK96oW0nj
„Това разширяване на стартовите площадки показва как Русия е разширила способността си да изстрелва по-голям брой дронове, като в същото време използва технологии, които правят използваните типове дронове по-трудни за прехващане. Тези два елемента се съчетават, за да позволят на Русия да разполага с нарастващ брой безпилотни летателни системи, които може да използва за атака срещу Украйна и да затрудни украинските сили при прехващането на по-новите модели руски дронове", казва той пред The Telegraph.
Анализатори предупреждават, че новите руски дронове с реактивни двигатели биха могли да бъдат използвани и срещу европейски държави, като местоположението на някои от базите им позволява да достигнат Варшава.
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