Мрежа от сенките: Русия е изградила 10 тайни бази за дронове, от които може да удари НАТО (СНИМКИ)

Русия е построила и разширила най-малко 10 военни бази по границите си с Украйна и Беларус, предназначени за изстрелване на голям брой нови дронове с реактивни двигатели, с цел систематично да изтощи и пробие украинската противовъздушна отбрана. Но не само - обектите са на разстояние, от което може да се осъществи въздушно нападение срещу страни членки на НАТО, показва разследване на британското издание The Telegraph, което посочва, че полската столица Варшава е в обхвата на безпилотните летателни апарати.

59 релсови катапулта заменят пистите за изстрелване

Медията е направила анализ на сателитни снимки, изтекли документи и данни от разузнавателната компания DroneSec. Така журналисти и военни анализатори идентифицират 59 механични направляващи релси за изстрелване по границите с Украйна и Беларус. Тези релсови катапулти заменят пистите и позволяват бързо изстрелване на тежки дронове от места, намиращи се в близост до линията на контакт.

Russia has built 10 drone bases with at least 59 new launch rails along its borders with Ukraine and Belarus, according to a Telegraph investigation using leaked documents and satellite imagery. Around 20 extended rails appear capable of launching Russia’s latest long-range… pic.twitter.com/OzusWAPMk2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2026

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Най-малко 20 от тези релси за изстрелване са с удължена конструкция. Експертите твърдят, че те са предназначени за изстрелване на нови високоскоростни реактивни варианти на дронове с голям обсег. Напоследък Русия атакува все повече Украйна с дронове "Шахед" (руската версия "Геран") с реактивни двигатели, защото те са много по-трудни за прехващане от страна на противовъздушната отбрана.

Някои от центровете са създадени чрез преустройство на съществуващи военни бази и граждански летища, докато други обекти са построени изцяло от нулата в селски райони.

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Москва се готви за продължителна и по-интензивна въздушна война

Експертите оценяват, че мащабът на разширяването на инфраструктурата за съхранение показва, че Москва се подготвя за продължителна и по-интензивна въздушна кампания. Само в една от базите са идентифицирани съоръжения за съхранение, способни да поемат едновременно над 1000 атакуващи дрона. В редица обекти все още продължава изграждането на допълнителни стартови позиции.

⚡️ BREAKING: Russia has built secret bases for launching jet-powered drones capable of reaching NATO countries



According to The Telegraph, at least 59 new launch rails have been identified along Russia’s borders with Belarus and Ukraine.



The Kremlin may also be considering… pic.twitter.com/yPZ4qE2jJO — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026

Дроновете се доставят директно до стартовите площадки от руски военни заводи, включително производствения клъстер в специалната икономическа зона „Алабуга“ в Република Татарстан, която по време на войната често става обект на украински нападения.

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Според изтекли документи новите варианти на руски дронове, известни като „Геран-4“ и „Геран-5“, са оборудвани с реактивни двигатели, могат да носят усъвършенствана бойна глава от 90 килограма и да се движат със значително по-високи скорости, което намалява ефективността на украинските мобилни огневи групи.

Освен това военното разузнаване на Украйна предупреди, че Русия оборудва дроновете „Геран“ с ракети „въздух-въздух“, за да атакува украински самолети, участващи в прехващането на въздушни средства над големи градове.

Руските дронове могат да достигнат Варшава

Кремъл „значително е разширил“ мрежата си от дронове, за да „атакува Украйна и да изложи държавите от НАТО на риск от подобни атаки“, твърди изпълнителният директор и основател на DroneSec Майк Монник, който е анализирал сателитни снимки.

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Russia has established drone bases within striking distance of NATO targets.



The Russian military has set up at least ten secret bases equipped with launchers for long-range drones along the borders with Ukraine and Belarus, *The Telegraph* reports.



Investigations have… pic.twitter.com/NjK96oW0nj — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 17, 2026

„Това разширяване на стартовите площадки показва как Русия е разширила способността си да изстрелва по-голям брой дронове, като в същото време използва технологии, които правят използваните типове дронове по-трудни за прехващане. Тези два елемента се съчетават, за да позволят на Русия да разполага с нарастващ брой безпилотни летателни системи, които може да използва за атака срещу Украйна и да затрудни украинските сили при прехващането на по-новите модели руски дронове", казва той пред The Telegraph.

Анализатори предупреждават, че новите руски дронове с реактивни двигатели биха могли да бъдат използвани и срещу европейски държави, като местоположението на някои от базите им позволява да достигнат Варшава.

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