След пожарите: Френският премиер попадна под обстрела на гневно население (ВИДЕО)

Десетки жители освиркаха френския премиер при пристигането му в регион, засегнат от горски пожари по-рано това лято, като израз на гнева си от начина, по който правителството се справи с най-тежката подобна криза във Франция от десетилетия насам. Около 200 души, облечени в черно, се събраха пред кметството в Льо Порж в югозападната част на Франция, където 183 къщи изгоряха, когато горските пожари опустошиха региона Жиронда в края на юли и началото на август, като в един момент дори заплашиха град Бордо.

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Те освиркваха, дюдюкаха и викаха антиправителствени лозунги, докато колата с тонирани стъкла и мигаща светлина, в която пътуваше премиерът Себастиен Льокорню, се приближаваше за среща с кмета на Льо Порж, Марсиал Занинети.

„Къде е той? Къде е той?“, викаше тълпата.

„Това би било най-малкото, което би могъл да направи премиерът, да се срещне с жителите“, каза Тони Вега, 65-годишен пенсионер. „Това всъщност показва как ни третира, сякаш сме без значение.“

От кабинета на Льокорню съобщиха, че той е разговарял с засегнатите жители и земеделски стопани.

🚨🇫🇷🔥 ALERTE INFO | Le Premier ministre Sébastien Lecornu accueilli par des huées et la colère des habitants à son arrivée au Porge, commune durement sinistrée par les incendies. pic.twitter.com/5Ej4eNn8d3 — Novia News (@NoviaNewsGroup) August 17, 2026

„Нямаме абсолютно нищо да крием по отношение на това как са се провеждали операциите по пожарогасене през последните няколко седмици“, заяви Льокорню, докато се срещаше с местни власти в близкото градче Мериняк, след като напусна Льо Порж.

Той вече беше посетил Льо Порж в неделя следобед, за да обиколи общината заедно с кмета — посещение, което не беше обявено и се състоя без присъствието на камерите на медиите.

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В региона цари недоволство сред някои жители, които твърдят, че властите са дали приоритет на гасенето на пожарите на луксозния полуостров Кап-Фере — където много заможни парижани прекарват почивките си — пред защитата на домовете на местните жители.

„Той не иска да се срещне с нас, жалко. Имахме неща, които искахме да му кажем“, заяви Людивин Дориньяк, организаторка на група засегнати жители, които планират да подадат жалби и да постигнат „истина, прозрачност и справедливост“.

🔴 FLASH - Le Porge (33) — « J’ai la haine contre Sébastien Lecornu, il ne vient même pas nous voir, il ne donne aucune explication ! Le peuple est rejeté !»

👉 La colère gronde dans la commune du Porge où le Premier ministre n’a pas daigné venir à la rencontre des sinistrés.… pic.twitter.com/4OoXlJHmby — FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) August 17, 2026

„Бяхме посрещнати от редици на полицията за борба с масови безредици, които ни препречиха достъпа“, каза тя.

След като изгори 42 000 хектара, пожарът беше овладян на 1 август.

Това беше най-големият по площ пожар от този вид във Франция от 1949 г. насам, като пламъците се приближиха на 15 километра (10 мили) от района на Бордо и принудиха евакуацията на повече от 220 000 жители и туристи.