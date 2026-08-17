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Турция обяви защитени морски зони. Гърция отвърна: Това е незаконно

17 август 2026, 13:58 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: DEMIS Mapserver / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Турция обяви защитени морски зони. Гърция отвърна: Това е незаконно

Решението на Турция да обяви два национални морски парка в североизточната част на Егейско море и Източното Средиземноморие, които се простират извън териториалните води на страната, е незаконно, заяви Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. В един от декретите, публикувани в правителствения вестник на 16 август, Анкара определи район между квартал Фетхие в Мугла и квартал Каш в Анталия в южната част на Егейско море като „национален морски парк“, докато друг приложи същото обозначение към район в Северно Егейско море, близо до бреговете на Текирдаг и Чанаккале.

Турция и Гърция са в противоречие по редица въпроси, включително конкурентни претенции за юрисдикция в Източното Средиземноморие, въздушното пространство, енергетиката, етнически разделения остров Кипър и статута на островите в Егейско море. ОЩЕ: Ердоган: За мен Мицотакис повече не съществува 

Защо това е незаконно според Гърция? 

„Доколкото парковете обхващат райони в открито море, създаването им е незаконно, тъй като никоя държава няма право, съгласно Морското право, едностранно да създава защитени морски зони в райони извън националната юрисдикция“, заяви гръцкото външно министерство в неделя в отговор на решението.

Министерството заяви също, че морските паркове се простират в рамките на гръцкия континентален шелф. „Следователно това е действие, което не създава никакви правни последици, нито по отношение на откритото море, нито по отношение на правата на Гърция върху континенталния ѝ шелф“, заяви министерството.

„Едностранното създаване от Турция на „национални“ морски паркове, включително в райони извън нейната юрисдикция, не може да създаде свършен факт, нито да засегне по някакъв начин права, произтичащи от международното право“, добави се в него.

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 Министерството заяви, че когато Гърция е поела инициативата да създаде национални морски паркове в Йонийско и Егейско море, и двата парка са били в пълно съответствие с морското право, тъй като са се намирали изключително в гръцки териториални води. ОЩЕ: Ердоган каза какво е бъдещето на членството на Турция в ЕС (ВИДЕО)

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Турция Егейско море Гърция Източно Средиземноморие
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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