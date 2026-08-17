Бизнесът ликува: Слънчев бряг се стяга за над 200 000 гости за Евровизия

Бизнесът е изключително щастлив. Всички се радваме много на тази оказана чест и на това, че ще можем да стартираме туристическия сезон следващата година по един невероятно добър и запомнящ се начин. Това заяви пред БНР Елена Андонова - председател на Асоциацията на туристическия бизнес в България, във връзка с избора на Бургас за провеждането на конкурса Евровизия.

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"Около 20 до 30% от хотелите в район Бургас към момента се рекламират за месец май догодина. Цените съответно са различни според различните категории обекти - имаме нискобюджетни, имаме и с по-високи цени", посочи тя.

"В първия ден, след като се обяви градът домакин за "Евровизия", в рамките на няколко часа заваляха наистина оферти, които бяха на баснословни суми. Но към момента нещата стоят по доста по-различен начин. За град Бургас, тъй като легловата база е с доста по-малък капацитет, в началото имаше такива оферти на много високи цени. Към момента има може би няколко на брой оферти, които са за много луксозни апартаменти, но за хотели не откривам такива цени към момента", коментира Андонова и подчерта, че и КЗП ще следи изкъсо, за да няма спекулация с цените.

По думите ѝ Слънчев бряг е подготвен за посрещането на над 200 000 души.

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"Ще се справим. Всички колеги вече проведохме работна среща и тепърва ще проведем още няколко - трите най-големи асоциации и сдружения в района. Всички ще имаме готовност да стартираме от 1 май и ще можем да настаним колкото и да е голям туристопотокът. Абсолютно на 100% можем да се справим с настаняването на целия обем туристопоток, който очакваме и се надяваме да бъде и над 100 000 души. Всеки от нас ще даде всичко от себе си, защото сме изключително щастливи за тази дадена възможност - да се представим по най-добрия начин пред целия свят", декларира Андонова.

По думите ѝ следващото нещо, което трябва да се реши, е транспортната свързаност. "Надявам се, че с помощта на държавата и това ще бъде решено. Инфраструктурата в някои части също трябва да бъде подобрена, но мисля, че това са неща, които със сигурност ще се случат - не са много трудни за изпълнение и се надявам, че ще се справим повече от блестящо", каза тя.