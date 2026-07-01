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Кошмар на "Герена": Голяма звезда на Левски легна под ножа точно преди Шампионска лига

01 юли 2026, 16:09 часа 687 прочитания 0 коментара
Снимка: levski.bg
Кошмар на "Герена": Голяма звезда на Левски легна под ножа точно преди Шампионска лига

Левски наближава първото си участие в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига от 17 години насам. "Сините" ще изиграят първите си два мача на 7 и 14 юли срещу босненския Борац. Но на "Герена" пристигна много лоша новина. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес съобщи, че една от звездите на отбора - Мазир Сула, е диагностициран с херния и ще се оперира. Затова полузащитникът пропусна контролата на "сините" с Радник Сурдулица, спечелена с 5:0 от родния шампион.

Хулио Веласкес: "Винаги се е старал да тренира наравно с останалите"

Ето какво каза Хулио Веласкес за Мазир Сула: "Сула има проблем в стомашната област - нещо, с което завърши миналия сезон. Той показа невероятно отношение и поведение. Винаги се е старал да тренира наравно с останалите. Медицинският щаб и специалистите, до които се допитахме, го диагностицираха с херния и прецениха, че е по-добре да премине към интервенция". При успеха над сръбския Радник за Левски се разписаха две от новите попълнения - Рейналдо и Сержиньо, както и Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс и Майкон.

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Мазир Сула

Мазир Сула е основен в Левски

Мазир Сула пристигна в Левски от Черно море със свободен трансфер през лятото на 2025 г. Постепенно той се превърна в твърд титуляр в състава на Хулио Веласкес и изигра основна роля в спечелването на шампионската титла на България. През изминалия сезон Сула записа 42 мача за Левски във всички турнири, като вкара 5 гола и даде 9 асистенции.

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Левски Хулио Веласкес Мазир Сула
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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