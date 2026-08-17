Бленджини вдигна летвата пред България: Вече ни смятат за едни от най-добрите в света

Българският национален отбор по волейбол вече влиза в големите турнири с различен статут. След историческия сребърен медал от Световното първенство през миналата година "лъвовете" вече са сред тимовете, към които има сериозни очаквания, признава селекционерът Джанлоренцо Бленджини. По думите му, тази промяна е била една от основните цели на проекта му начело на България.

Целта на Бленджини бе да вдигне нивото на България до най-добрите в света

"Хората вече ни смятат за отбор на нивото на най-добрите и това беше една от основните ни цели, когато започнахме този проект", заяви Бленджини пред официалния сайт на CEV. Италианският специалист обаче е категоричен, че високите очаквания не трябва да се превръщат в напрежение. Според него те са по-скоро признание за свършената работа и доказателство, че България е изградила ново самочувствие.

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"Лъвовете" показаха това и във Волейболната лига на нациите, където завършиха на осмо място и останаха само на крачка от финалните плейофи. Бленджини отчита, че тимът вече може да се изправи с увереност срещу всеки съперник, но едновременно с това предупреждава, че всеки отбор е способен да създаде проблеми.

Пред България сега предстои Европейското първенство, което ще се проведе и пред родна публика. "Лъвовете" са в една група с Полша, Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел, като самият Бленджини определя групата като "може би най-трудната" на турнира.

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