Официално: Новакът в Първа лига обяви първи нов, взима го от Македония

След смяната на регламента в Първа лига и въвеждането на формат със само 14 отбора, през следващия сезон родният елит ще има само един новак в лицето на Дунав Русе. “Драконите“ спечелиха Втора лига, което им гарантира участие в първото ниво на българския футбол през следващия сезон. Сега те обявиха и първото си ново попълнение – централният защитник Хосе Кабаркас. Той е колумбиец и ще дойде в Дунав от Македония Гьоче Петров.

Хосе Кабаркас е първият нов в Дунав Русе

Дунав Русе обяви официално привличането на първото си ново попълнение Хосе Кабаркас с публикация в социалните мрежи. Ето какво написаха “драконите“: “Селекцията за Първа лига официално започна! Редиците на „драконите“ се подсилват в дефанзивен план с привличането на централния защитник Хосе Кабаркас. 24-годишният бранител пристига в Русе след престой в елита на Северна Македония с екипа на Македония (Гьорче Петров).

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Защитникът е изиграл 30 мача през миналия сезон

През изминалата кампания той бе сред основните фигури в състава, като записа 30 официални мача и отбеляза 4 попадения, пристигайки у нас с репутацията на един от най-добрите защитници в местната дивизия. Преди престоя си в Европа, Кабаркас е трупал професионален опит в родната Колумбия, където е носил екипите на отборите на Киндио и Си Би Джей Кали. Всички в Русе пожелаваме на Хосе бърза аклиматизация, здраве, ползотворна лятна подготовка и много успехи на футболния терен в елита! Добре дошъл в семейството на „драконите“, Хосе!“

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