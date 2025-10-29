Официално: Радослав Златков подаде оставка и вече не изпълнителен директор на ЦСКА!

Радослав Златков вече не е изпълнителен директор на ЦСКА! Това бе обявено официално от ръководството на „армейците“. Според информацията той е подал оставка, която веднага е била приета от босовете на българския гранд и двете страни се разделят по взаимно съгласие. „Червените“ информираха, че клубът ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор, който да замени Златков и да застане начело на ЦСКА.

Радослав Златков прекара малко повече от година в ЦСКА

Радослав Златков пристигна в ЦСКА през есента на 2024 година. Тогава той замени на поста Филип Филипов и Стоян Орманджиев. В последните месеци обаче Радослав Златков си навлече гнева на „червените“ фенове, както и на редица легенди, между които и Христо Стоичков. След злополучния финал за Купата на България срещу Лудогорец Камата дори призова изпълнителния директор да си подаде оставката.

Двете страни се разделят по взаимно съгласие

„Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, която бе приета от ръководството на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените усилия за развитието на клуба в административно, структурно и организационно отношение. Оценяваме експертната му роля при процесите на трансформация, през които ЦСКА премина през изминалия период. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства. Ръководството на клуба ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор“, се казва в съобщението на ЦСКА.

