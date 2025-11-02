Още главоболия за Веласкес: Левски орязва крилата през зимата

Треньорът на Левски Хулио Веласкес има проблеми със селекцията по дясното крило от началото на сезона. Карл Фабиен не се представя на нужното ниво, а според „Мач Телеграф“ още един играч се присъединява към него. Става въпрос за Рилдо, който е при „сините“ под наем от португалския Санта Клара. Той трябваше да се превърне в основна фигура на „Герена“, но със само две асистенции през сезона, тези очаквания не се оправдават.

Рилдо продължава да се държи като звездата в отбора

Второто си голово подаване Рилдо записа в сряда, когато Левски победи Хебър с 3:0 за Купата на България. Но това е крайно недостатъчно, като дори с асистенцията, решението на клуба и Хулио Веласкес, не се променя. Рилдо може да се завърне в Португалия още през зимата. На „Герена“ не виждат подобрение в изявите на бразилеца и това може да му осигури директен билет за Санта Клара през зимния трансферен прозорец. Той не си помага, като продължава да страни от другите в съблекалнята. Сякаш гледа надменно на съотборниците си и се държи като звездата в клуба, въпреки лошите си представяния.

Отговорът за дясното крило остава неизвестен

Именно затова и все по-рядко играе, въпреки че по крилата Левски има нужда от най-много разнообразие, когато на титулярите не им върви. Рилдо не успя да убеди с игра когато му беше даден шанс срещу Хебър. Така отговорът за дясното крило остава неизвестен. Карл Фабиен не е във форма, Марин Петков се представя по-добре като резерва, а двете асистенции на Рилдо до момента не оправдават сумата, която от Санта Клара ще искат, за да остане за постоянно в Левски. Според сайта Transfermarkt бразилецът е оценен на 1 милион евро.

