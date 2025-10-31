Войната в Украйна:

"Добри сме, ама чак толкова...": Дарко Тасевски си спомни за Казанската афера (ВИДЕО)

31 октомври 2025, 20:24 часа 265 прочитания 0 коментара

Бившият футболист на Левски и настоящ помощник треньор Дарко Тасевски разкри любопитни подробности от първо лице за „Казанската афера“, която разтърси българския футбол през 2009 година. Той гостува в подкаста „Код Спорт“, където за първи път разказа какво са преживели заедно с Живко Миланов, Юсеф Рабех и Зе Соарес през 2009 година, когато бяха пратени в Русия за предполагаем трансфер в Рубин Казан точно преди Вечното дерби с ЦСКА.

Дарко Тасевски в "Код Спорт"

Бившият национал на Северна Македония обясни как са били посрещнати на летището с джипове от хора, носещи джапанки, вместо официална екипировка, а след това са пратени и на мними медицински прегледи.

Окачените бутонки

А как футболистите са разбрали за измамата, защо приятелството му с Георги Иванов-Гонзо е започнало с псувни, какво са преживели със семейството му в Израел и какво е мнението му за скандала със Светльо Вуцов в националния отбор – гледайте в целия епизод.

