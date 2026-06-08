Още в първия кръг на Първа лига: столично дерби с участието на ЦСКА, Левски с интересно изпитание

След като изпратихме един от най-интересните сезони за последните години в Първа лига, дойде време да разберем как ще започне следващия сезон. Жребият за първия кръг в родния елит беше изтеглен, като това се случи със специализирания софтуер на американската компания GotSport. И още от първите мачове, българският футбол ще има огромен заряд. Славия ще приеме ЦСКА в столично дерби, докато Левски ще започне защитата на титлата си срещу единственият новак в Първа лига Дунав Русе.

Първият кръг ще ни донесе много силни сблъсъци

Шампионът Левски ще открие новия сезон в Първа лига с домакинство на новака Дунав Русе. Адин от най-интересните сблъсъци в първия кръг противопоставя Славия и ЦСКА, като "червените" ще гостуват на стадион "Александър Шаламанов". Другият основен претендент за челните места – Лудогорец, стартира с домакински мач срещу Локомотив Пловдив. Първото издание на Вечното дерби между Левски и ЦСКА през новия шампионат е насрочено за 13-ия кръг, като домакин ще бъде шампионът. През сезон 2026/27 елитното първенство ще се проведе с участието на 14 отбора, което означава 26 кръга в редовния сезон.

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Новият сезон носи и нови регулации

Наред с жребия бяха припомнени и част от новите регулации, които ще влязат в сила от предстоящата кампания. Сред тях е изискването всеки отбор да разполага с поне петима български футболисти в групата за мача, като минимум четирима трябва да започват като титуляри. Един от тях задължително трябва да бъде до 23-годишна възраст и да играе поне едно полувреме. Клубовете могат да се откажат от правилото чрез предварително подадена декларация и заплащане на такса от 300 000 евро, разсрочена на две вноски. Дори в този случай обаче остава задължението за използване на поне един български футболист до 23 години в стартовия състав за минимум 45 минути.

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Има корекции и при отлагането на срещи

Промяна има и по отношение на чуждестранните състезатели извън Европейския съюз. Отборите вече ще могат да картотекират до осем такива футболисти вместо досегашните седем, като за шестия, седмия и осмия ще се дължи такса от по 25 000 евро. Корекции са направени и в правилата за отлагане на срещи заради участие в европейските клубни турнири. Отсрочка ще може да се иска само около първите плейофни мачове в Европа, а при достигане до основната фаза на турнир под егидата на УЕФА клубовете ще получат право на още едно отлагане.

Ето и програмата за първия кръг:

Ботев Пловдив - Локомотов София

Ботев Враца - Черно море

Спартак Варна - ЦСКА 1948

Левски - Дунав Русе

Лудогорец - Локомотив Пловдив

Септември София - Арда Кърджали

Славия - ЦСКА

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