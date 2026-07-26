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Нов свален дрон над Черно море

26 юли 2026, 11:55 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Нов свален дрон над Черно море

Румънски изтребител Ф-16 свали дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на Румъния, съобщи днес Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Това е третият подобен случай за последните три дни.

„Дронът беше свален безопасно на 12 километра североизточно от Сулина, в националното въздушно пространство над териториалните води“, се казва в изявление на Министерството.

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Властите издадоха около 10:00 часа днес предупреждение чрез системата "RO-Alert" към населението в северната част на източния окръг Тулча. Хората бяха посъветвани да се скрият в мазета или подземия заради опасност от падане на предмети от въздушното пространство.

В 10:13 часа румънски пилот, управляващ изтребител F-16 от Военновъздушните сили на Румъния, свали трети дрон над Черно море, съобщиха във фейсбук от Министерство на националната отбрана на Румъния.

Румъния ще инициира дипломатически протест пред Русия

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"Поздравявам румънските пилоти и наземните екипи за професионализма, смелостта и ефективността, с която изпълняват мисиите си. Чрез действията си те допринасят за защитата на националната територия и сигурността на гражданите", написа във Фейсбук румънският президент.

Той добави, че първият дрон, който беше свален в петък в югоизточния окръг Бузъу, е бил тип "Шахед" и че Румъния ще инициира дипломатически протест пред Русия заради нарушенията на въздушното й пространство.

"Според извършеното разследване от Главната прокуратура сваленият в петък сутринта дрон е тип "Шахед", използван от Руската федерация в агресивната война срещу Украйна. Разследванията във връзка със свалените вчера и днес дронове продължават", посочи Никушор Дан.

Той подчерта, че "е недопустимо и нетърпимо Руската федерация да продължава да нарушава въздушното пространство на Румъния, което е същевременно въздушно пространство на НАТО и Европейския съюз".

"Подобни действия са неприемливи и се отнасяме към тях с пълна сериозност редом с нашите съюзници", добави още румънският президент, предаде БТА.

Властите издадоха около 10:00 часа днес предупреждение чрез системата "RO-Alert" към населението в северната част на източния окръг Тулча. Хората бяха посъветвани да се скрият в мазета или подземия заради опасност от падане на предмети от въздушното пространство.

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Румъния Черно море дрон война Украйна
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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