Основен играч на Левски окача бутонките

По време на пресконференцията след като получи отличието за играч на 26-ия кръг в efbet Лига, футболистът на Левски Георги Костадинов сподели, че планира да окачи своите бутонки и да прекрати състезателната си кариера. Той коментира, че вече е време да насочи живота си в друга посока и да разсъждава за живота си след футбола.

Георги Костадинов прекратява кариерата си

"Благодаря за наградата на всеки, който си е дал гласа за мен. Честито и на Евертон Бала, за когото смятам, че заслужава да спечели наградата за Играч на годината заради начина, по който играе. Отборът се представя много добре в атакуващ план. Във всеки мач доминираме. Нека не забравяме, че отборите срещу нас играят с 11 човека пред тяхното наказателно поле. Така е много трудно да реализираме положенията си. Убеден съм, че отборът ни може да играе атрактивен футбол и да има най-доброто нападение. Огромна част от моята кариера е минала. Благодарен съм за възможността да работя в огромни клубове, какъвто е Левски. Смятам, че трябва да сме концентрирани върху целта, която имаме. Напълно нормално е да прекратя кариерата си. Аз съм човек, който си подготвя нещата по-отрано. Имам висше образование, владея два езика. В следващите месеци ще има разговори с клуба. Смятам, че в момента това не е фокусът. Да, обмислям го, но ще се разбере в следващите месеци", заяви Костадинов при приемането на наградата.

"Имам уважение към Берое - бивш мой отбор, с който имахме успехи. Смятам, че все още ме помнят с добро. В юношеските ми години бях единственият без прякор. Според мен в мачовете с Лудогорец не отстъпихме. В по-голямата част от тях дори ги надиграхме. Трябва ни малко повече опит. Лудогорец има повече опит и това си проличава в този тип мачове. Когато вляза в съблекалнята, първото нещо е да се пошегувам с Бала. Климатът в отбора е много добър. Надявам се това разбирателство, въпреки трудността в комуникацията с бразилците, да продължи", допълни капитанът на "сините".

