Скандалът в "Овча купел" ескалира: Венци Стефанов заплаши да затвори стадиона и обвини феновете в платен протест

Напрежението между ръководството на Славия и организираните привърженици на "белите" достигна нова критична точка. Повод за поредния остър коментар на президента на клуба Венцеслав Стефанов стана отворено писмо на феновете до Столична община и държавните институции, в което те настояват за пълна прозрачност относно собствеността на клуба и концесията на стадиона. Конфликтът не е от вчера - привържениците от години изразяват недоволство от начина на управление, липсата на високи спортни цели и остарялата инфраструктура. Този път Стефанов отново отговори на удара с тежки обвинения, включително за платен протест и подстрекателство от страна на ветерани в отбора.

Венци Стфанов коментира отвореното писмо на феновете до Столична община

Босът на „белите“ бе категоричен, че няма да се съобразява с анонимни искания и постави под въпрос легитимността на протестиращите:

"Тези фенове като какви пишат до кмета, до министъра и до партиите в Общинския съвет? Имена под това писмо има ли? Да застанат с имената си - Гошо, Пешо, Драган, Иван, Стоян. Има ли имена - няма имена, ха-ха. Чух какво е казал Галин Иванов след последния мач - всичко било срещу един човек. Смятам, че той е един от хората, които подстрекават това нещо. Ясно ми е, че някои искат да създадат разкол и да стане като онази приказка за мавзолея едно време: стани, Гоше, за да седне Тоше. Има голяма вероятност да затворим стадиона. Не сме длъжни да отговаряме на някакви татиуирани, които си тръгват в 35-ата минута, когато отборът води в резултата. Това ли е подкрепата на славистите?", каза Стефанов пред Sportal.bg.

"Едно от децата каза, че са им давали по 20 евро, за да скандират и обиждат. Призна си момчето. В Славия всичко ни е прозрачно и точно, това ще им кажа. И друго - къщичка за пиленца правили ли са, както казваше Гришата. Поне една къщичка да бяха направили, пък тогава да пишат писма. Направи нещо, извади пари, тогава имай претенции. Пак питам - кои са те? В качеството на какви задават въпроси на кмета. Не искат да им снимат лицата, не застават с имената си, но писма пишат", добави Венци.

Драмите в Славия се задълбочиха значително през последните месеци, тъй като секторът с най-верните фенове започна системно да изразява протеста си чрез скандирания за оставка и транспаранти срещу дългогодишното управление. Основното недоволство е породено от съмненията около структурата на собствеността, която според тях спира потенциални нови инвеститори, както и от лошото състояние на стадиона в "Овча купел". Привържениците обвиняват ръководството, че клубът се е превърнал в платформа за продажба на млади таланти, докато реалните спортни амбиции за трофеи и Европа са оставени на заден план. Обвинението на Стефанов към капитана Галин Иванов, че подстрекава напрежението, допълнително подсказва за сериозно вътрешно разцепление между ветераните в отбора и ръководстовото на клуба.

Освен вътрешните проблеми, Стефанов коментира и новината за отнетия лиценз на старозагорския Берое, като демонстрира неочакван оптимизъм за бъдещето на клуба под Аязмото:

"Отнетият лиценз на Берое? Това решение е за добро. Сигурен съм, че отборът на Берое ще се възроди със свои кадри и ще върне своята идентичност", завърши президентът на Славия.