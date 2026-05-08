Венци Стефанов „зачеркна“ двама от чужденците в Славия с дебелия флумастер

Напрежението в Славия продължава да расте с всеки изминал ден. Както е известно, в последните седмици президентът на клуба Венцеслав Стефанов влезе в остър конфликт с феновете на тима, които го призовават да напусне. В следствие на дрязгите той обяви, че е готов да продаде „белите“, но при условие, че привържениците намерят човек, който да поеме издръжката на най-стария столичен отбор.

Днес пък стана ясно, че Венцеслав Стефанов е „зачеркнал“ двама от чужденците в Славия с дебелия флумастер. Става въпрос за полузащитника Мохамед Досо, както и за централния нападател Янис Гермуш. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите двамата няма да играят за „белите“ до края на сезона, а след това може да се стигне до тяхното освобождаване. Решението за „замразяването“ на дуото е лично на Стефанов, който смята, че така ще се дава път на момчета от школата на Славия.

Как се представят двамата футболисти

Мохамед Досо е част от Славия от края на февруари 2025-та. До момента 24-годишният полузащитник има на сметката си общо 42 мача за „белите“ във всички турнири, в които се е отчел с една асистенция. Той е обвързан с клуба до лятото на 2027-ма.

Янис Гермуш акостира на стадион „Александър Шаламанов“ в началото на юли 2025-та. Той пристигна в Славия като свободен агент, след като договорът му с Хебър Пазарджик изтече. През настоящата кампания той има 33 мача за „белите“, в които е реализирал 6 попадения и е направил 6 асистенции. Контрактът на офанзивния футболист със Славия е до лятото на 2028-ма.

